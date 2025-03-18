Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 14 Triệu

CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/04/2025
CÔNG TY TNHH YAKULT VN

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Công ty TNHH Yakult Việt Nam chi nhánh Bắc Ninh

- Đối diện số 45

- Đường Hồ Đắc Di

- P. Võ Cường, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Giao hàng cho đại lý, siêu thị, cửa hàng bán lẻ ( sử dụng xe công ty)
Khảo sát, khai thác khách hàng mới
Chăm sóc khách hàng
Quản lý và hỗ trợ cộng tác viên

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 21-29
Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng trở lên
không cần kinh nghiệm, sẽ được công ty đào tạo
Thích giao tiếp, có sức khỏe, năng động, chịu kh
Tích cực công việc hoạt động bên ngoài.
Không có hình xăm trên người.

Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập (gross) : 10 triệu - 14 triệu đồng/tháng.Trong đó: Tổng thu nhập bao gồm lương cơ bản, phụ cấp, thưởng doanh số/ mục tiêu, khoản tiền đóng BHXH theo luật.
Mức lương trong thời gian thử việc: bằng 100% lương net
Tăng lương hằng năm.
Thưởng: 2 lần/năm
Thưởng thâm niên
Tham quan nghỉ mát hằng năm.
Phép năm theo Luật Lao động
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đúng qui định pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH YAKULT VN

CÔNG TY TNHH YAKULT VN

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 195 Trương Văn Bang KP1, P Thạnh mỹ Lợi, Tp Thủ Đức HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

