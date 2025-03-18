Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Công ty TNHH Yakult Việt Nam chi nhánh Bắc Ninh
- Đối diện số 45
- Đường Hồ Đắc Di
- P. Võ Cường, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
Giao hàng cho đại lý, siêu thị, cửa hàng bán lẻ ( sử dụng xe công ty)
Khảo sát, khai thác khách hàng mới
Chăm sóc khách hàng
Quản lý và hỗ trợ cộng tác viên
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi từ 21-29
Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng thu nhập (gross) : 10 triệu - 14 triệu đồng/tháng.Trong đó: Tổng thu nhập bao gồm lương cơ bản, phụ cấp, thưởng doanh số/ mục tiêu, khoản tiền đóng BHXH theo luật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN
