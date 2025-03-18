Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Công ty TNHH Yakult Việt Nam chi nhánh Bắc Ninh - Đối diện số 45 - Đường Hồ Đắc Di - P. Võ Cường, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Giao hàng cho đại lý, siêu thị, cửa hàng bán lẻ ( sử dụng xe công ty)

Khảo sát, khai thác khách hàng mới

Chăm sóc khách hàng

Quản lý và hỗ trợ cộng tác viên

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 21-29

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng trở lên

không cần kinh nghiệm, sẽ được công ty đào tạo

Thích giao tiếp, có sức khỏe, năng động, chịu kh

Tích cực công việc hoạt động bên ngoài.

Không có hình xăm trên người.

Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập (gross) : 10 triệu - 14 triệu đồng/tháng.Trong đó: Tổng thu nhập bao gồm lương cơ bản, phụ cấp, thưởng doanh số/ mục tiêu, khoản tiền đóng BHXH theo luật.

Mức lương trong thời gian thử việc: bằng 100% lương net

Tăng lương hằng năm.

Thưởng: 2 lần/năm

Thưởng thâm niên

Tham quan nghỉ mát hằng năm.

Phép năm theo Luật Lao động

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.

Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đúng qui định pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin