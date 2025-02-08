Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Dịch Vụ Trang Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Nhân viên Telesales chịu trách nhiệm về việc tiếp cận và bán hàng qua điện thoại, nhằm đạt được mục tiêu doanh số và tăng cường mối quan hệ với khách hàng. Dưới đây là một số trách nhiệm chính của vị trí này:

- Liên hệ với khách hàng tiềm năng và xây dựng mối quan hệ qua điện thoại

- Giới thiệu và bán hàng các sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty, giải quyết các thắc mắc và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

- Xây dựng và duy trì hồ sơ khách hàng, cập nhật thông tin và theo dõi tiến độ bán hàng.

- Đảm bảo đạt được mục tiêu doanh số và tăng trưởng doanh thu hàng tháng, hàng quý và hàng năm.

- Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để giải quyết các vấn đề liên quan đến bán hàng và khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ 8h - 17h từ thứ 2 đến Chủ Nhật (Tuần được nghỉ 01 ngày bất kì)

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Dịch Vụ Trang Anh Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 6tr3 + % doanh thu (trung bình khoảng 10 - 15tr/tháng tuỳ năng lực).

- Ăn trưa: miễn phí tại VP Cty.

-Tham gia du lịch, teambuiding cùng cùng ty

-Cung cấp đầy đủ công cụ dụng cụ làm việc.

-Khi Kí HĐLĐ được cộng dồn 2 ngày nghỉ phép trong 2 tháng thử việc.

-Nhận các khoản thưởng vào ngày lễ tết, lương tháng 13.

-Tham gia các khóa đào tạo để nâng cao kỹ năng quản lý, có lộ trình rõ ràng để tiến lên vị trí cao hơn.

-Chế độ phúc lợi, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo đúng quy định của Nhà nước.

-Chế độ đãi ngộ theo quy định của Công ty

-Môi trường trẻ, tôn trọng công bằng – minh bạch – chân thành, tinh thần hợp tác cùng có lợi, tôn trọng sự khác biệt.

-Tham gia các hoạt động nội bộ hàng tháng, hàng năm của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Dịch Vụ Trang Anh

