Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOLI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOLI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOLI VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOLI VIỆT NAM

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lương cứng từ 9.000.000

- 11.000.000 + % Doanh thu bán hàng

- Phụ cấp điện thoại, đồng phục.

- Đóng BHXH sau 2 tháng thử viêc.

- Tham gia team bulding hàng năm, thưởng lễ tết theo quy định của nhà nước, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Sản phẩm kinh doanh của công ty: Đèn chiếu sáng và trang trí cao cấp ( spotlight, đèn chùm...) phân phối tại các công trình biệt thự, khách sạn, tiệc cưới, ...
- Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện có của công ty.
- Tìm kiếm, phát triển và mở rộng khách hàng: Các công ty Tư vấn thiết kế, công ty phân xưởng gia công sản xuất nội thất, Nhà thầu, các đại lý, nhà phân phối, đối tác. Dự án tiềm năng.
- Giới thiệu, tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty, - Theo dõi, kiểm soát đơn hàng bán ra. Hỗ trợ khách hàng trước và sau sau bán hàng .
- Thực hiện báo cáo công việc với Giám Đốc:
+ Báo cáo về tình hình bán hàng trong tuần
+ Báo cáo về thị trường
+ Khảo sát thị trường,thu thập thông tin, dữ liệu của hệ thống cửa hàng, đại lý, nhà phân phối

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, bán hàng ( ưu tiên về ngành chiếu sáng)
Tin học văn phòng cơ bản
Trung thực, cẩn thận, kỹ năng giao tiếp tốt
Có thể đi khảo sát thực tế

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOLI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOLI VIỆT NAM

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOLI VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOLI VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 02, đường Đại Lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

