Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOLI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương cứng từ 9.000.000 - 11.000.000 + % Doanh thu bán hàng - Phụ cấp điện thoại, đồng phục. - Đóng BHXH sau 2 tháng thử viêc. - Tham gia team bulding hàng năm, thưởng lễ tết theo quy định của nhà nước, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

- Sản phẩm kinh doanh của công ty: Đèn chiếu sáng và trang trí cao cấp ( spotlight, đèn chùm...) phân phối tại các công trình biệt thự, khách sạn, tiệc cưới, ...

- Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện có của công ty.

- Tìm kiếm, phát triển và mở rộng khách hàng: Các công ty Tư vấn thiết kế, công ty phân xưởng gia công sản xuất nội thất, Nhà thầu, các đại lý, nhà phân phối, đối tác. Dự án tiềm năng.

- Giới thiệu, tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty, - Theo dõi, kiểm soát đơn hàng bán ra. Hỗ trợ khách hàng trước và sau sau bán hàng .

- Thực hiện báo cáo công việc với Giám Đốc:

+ Báo cáo về tình hình bán hàng trong tuần

+ Báo cáo về thị trường

+ Khảo sát thị trường,thu thập thông tin, dữ liệu của hệ thống cửa hàng, đại lý, nhà phân phối

Yêu Cầu Công Việc

Đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, bán hàng ( ưu tiên về ngành chiếu sáng)

Tin học văn phòng cơ bản

Trung thực, cẩn thận, kỹ năng giao tiếp tốt

Có thể đi khảo sát thực tế

Thu nhập

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

