Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOLI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOLI VIỆT NAM
- Hà Nội: Lương cứng từ 9.000.000
- 11.000.000 + % Doanh thu bán hàng
- Phụ cấp điện thoại, đồng phục.
- Đóng BHXH sau 2 tháng thử viêc.
- Tham gia team bulding hàng năm, thưởng lễ tết theo quy định của nhà nước, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Sản phẩm kinh doanh của công ty: Đèn chiếu sáng và trang trí cao cấp ( spotlight, đèn chùm...) phân phối tại các công trình biệt thự, khách sạn, tiệc cưới, ...
- Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện có của công ty.
- Tìm kiếm, phát triển và mở rộng khách hàng: Các công ty Tư vấn thiết kế, công ty phân xưởng gia công sản xuất nội thất, Nhà thầu, các đại lý, nhà phân phối, đối tác. Dự án tiềm năng.
- Giới thiệu, tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty, - Theo dõi, kiểm soát đơn hàng bán ra. Hỗ trợ khách hàng trước và sau sau bán hàng .
- Thực hiện báo cáo công việc với Giám Đốc:
+ Báo cáo về tình hình bán hàng trong tuần
+ Báo cáo về thị trường
+ Khảo sát thị trường,thu thập thông tin, dữ liệu của hệ thống cửa hàng, đại lý, nhà phân phối
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tin học văn phòng cơ bản
Trung thực, cẩn thận, kỹ năng giao tiếp tốt
Có thể đi khảo sát thực tế
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOLI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOLI VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI