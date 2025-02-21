Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN FOREST MUSIC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 24 Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. HN, Quận Thanh Xuân

1. Lên ý tưởng và phát triển nội dung (10%)

● Tham gia vào quá trình hình thành ý tưởng, xây dựng kịch bản, và phát triển nội dung video sáng tạo,

phù hợp với mục tiêu của thương hiệu và xu hướng thị trường.

● Nghiên cứu và phân tích đối tượng khán giả mục tiêu để tạo ra những nội dung hấp dẫn và hiệu quả.

2. Quản lý dự án (40%)

● Lập kế hoạch và quản lý toàn bộ quá trình sản xuất video từ khâu tiền kỳ đến hậu kỳ.

● Phối hợp với các bộ phận liên quan (quay phim, dựng phim, thiết kế,...) để đảm bảo dự án được thực

hiện đúng tiến độ và ngân sách.

3. Quay phim và dựng phim (30%)

● Có thể tham gia trực tiếp vào quá trình quay phim và dựng phim khi cần thiết.

● Kiểm soát chất lượng hình ảnh, âm thanh và nội dung của video.

4. Phối hợp với các bên liên quan (20%)

● Làm việc chặt chẽ với Production Manager, đội ngũ marketing và các bộ phận khác để đảm bảo sản

phẩm cuối cùng đáp ứng yêu cầu.

● Thực hiện các công việc hành chính liên quan đến dự án, lập báo cáo tuần về tiến độ công việc của

team.

● Chăm sóc và quản lý các thiết bị quay phim (máy quay, ống kính, thẻ nhớ, chân máy,...) trước và sau

buổi quay, đảm bảo không mất mát hỏng hóc.

● Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Điện ảnh, Truyền thông, Marketing hoặc các lĩnh vực liên

quan.

● Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

● Có kinh nghiệm sản xuất các loại video khác nhau như: quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, nội dung sáng

tạo,...

● Kỹ năng:

- Lên ý tưởng: Có khả năng tư duy sáng tạo, đưa ra những ý tưởng độc đáo và phù hợp với xu hướng

thị trường.

- Quản lý dự án: Khả năng lên kế hoạch, tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả.

- Giao tiếp: Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết trình và làm việc nhóm.

- Sử dụng công cụ: Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video (Adobe Premiere Pro, After Effects,...),

biết sử dụng Davinci Resolve là điểm cộng lớn.

- Có kiến thức về hình ảnh, bố cục và thẩm mỹ tốt.

- Khả năng thích nghi: Linh hoạt trong công việc, sẵn sàng làm việc dưới áp lực cao, công tác, di

chuyển ngoài thành phố, các tỉnh lân cận và đáp ứng các yêu cầu thay đổi.

- Ngôn ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tốt là một lợi thế.

● Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong agency hoặc các công ty sản xuất video.

● Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực như: quảng cáo, truyền thông,phim tài liệu, đã thực hiện các

dự án ngoài trời, thiên nhiên,...

● Có kinh nghiệm trong việc sử dụng Flycam.

● Có hiểu biết về các nền tảng mạng xã hội và xu hướng marketing hiện đại.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FOREST MUSIC GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

● Mức lương khởi điểm: 10.000.000 VNĐ - 12.000.000 VNĐ/tháng.

● Phụ cấp ăn trưa: 900.000 VNĐ/tháng.

● Được cung cấp các trang thiết bị phục vụ công việc..

● Review lương 2 lần/năm, thưởng các dịp lễ, Tết,...

● Hưởng các quyền lợi theo quy định của Nhà nước (đóng BHYT, BHXH, BHTN).

● Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định công ty: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ.

● Nghỉ phép 12 ngày/năm, lễ, Tết theo quy định Nhà nước.

● Được tham gia các hoạt động team building hàng năm.

● Môi trường làm việc trẻ trung, văn hóa cởi mở, thoải mái, chuyên nghiệp trong công việc.

● Thời gian làm việc: 8h00 - 17h30 từ T2 đến T6 (nghỉ trưa 1h30p).

