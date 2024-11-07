Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh quốc tế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 89 Yên Lãng, Thịnh Quang, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực vận tải, logistics.
Tư vấn, giới thiệu dịch vụ vận tải của công ty đến khách hàng.
Tiếp nhận, xử lý thông tin yêu cầu vận chuyển từ khách hàng.
Lập kế hoạch, báo giá dịch vụ vận tải phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
Theo dõi, cập nhật thông tin đơn hàng, tình trạng vận chuyển hàng hóa.
Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển hàng hóa.
Thực hiện các báo cáo, công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng.
Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Ưu tiên ứng viên có kiến thức về lĩnh vực logistics, vận tải.
Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Ưu tiên ứng viên có kiến thức về lĩnh vực logistics, vận tải.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc.
Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN).
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.
Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát hàng năm.
Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN).
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.
Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI