Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 89 Yên Lãng, Thịnh Quang, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực vận tải, logistics.

Tư vấn, giới thiệu dịch vụ vận tải của công ty đến khách hàng.

Tiếp nhận, xử lý thông tin yêu cầu vận chuyển từ khách hàng.

Lập kế hoạch, báo giá dịch vụ vận tải phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Theo dõi, cập nhật thông tin đơn hàng, tình trạng vận chuyển hàng hóa.

Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển hàng hóa.

Thực hiện các báo cáo, công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng.

Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Ưu tiên ứng viên có kiến thức về lĩnh vực logistics, vận tải.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc.

Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN).

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin