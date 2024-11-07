Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TIẾN ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh quốc tế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TIẾN ĐỨC
- Hà Nội: KĐT Tân Tây Đô, Đan Phượng
Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Tìm hiểu xu hướng thị trường, vận hành các sàn TMĐT hiệu quả, báo cáo cho cấp quản lý trực tiếp về việc thiết lập mục tiêu và thị trường xuất khẩu theo vùng thị trường được phân chia.
Biên soạn hợp đồng, invoice, packing lish và toàn bộ các giấy tờ liên quan đến lô hàng xuất khẩu theo vùng thị trường được phân chia.
Liên hệ các đối tác cung ứng dịch vụ thực hiện việc xuất khẩu cho lô hàng theo vùng thị trường được phân chia.
Chịu trách nhiệm tìm kiếm nguồn khách hàng, thiết lập quan hệ với đối tác (theo vùng thị trường được phân công)
Chịu trách nhiệm các công việc liên quan đến hoạt động xuất khẩu của công ty (theo vùng thị trường được phân công)
Dịch tài liệu có liên quan đến lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của công ty.
Có nhiệm vụ hoàn thành các công việc phát sinh khác theo sự chỉ đạo của Trưởng Bộ phận/Phòng ban Giám đốc XNK và Ban Lãnh đạo Công ty.
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tin học: Thành thạo tin học văn phòng
Ngoại ngữ: Ưu tiên thành thạo tiếng Anh giao tiếp
Kinh nghiệm: Chấp nhận sinh viên mới ra trường, Ưu tiên có kinh nghiệm 6 tháng trở lên với công việc xuất khẩu.
Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lập kế hoạch, giám sát và tổ chức thực hiện, Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc cao.
Thái độ: Nhiệt tình, tỉ mỉ, chăm chỉ, chịu khó, cẩn thận, Quan tâm, lắng nghe, chia sẻ với mọi người.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TIẾN ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa: 40k/ngày công
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định sau khi kết thúc thử việc
Được đào tạo về chuyên môn và kỹ năng khác
Được đi du lịch, nghỉ mát hàng năm theo quy định của Công ty
Thưởng lương tháng thứ 13 + doanh số theo quy định công ty.
Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, du lịch, thể thao, team building,... của Công ty...
Chế độ nâng lương 1 năm/lần căn cứ vào kết quả thực hiện công việc của người lao động
Các quyền lợi khác theo quy định của Luật Lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TIẾN ĐỨC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI