Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TIẾN ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TIẾN ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TIẾN ĐỨC
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TIẾN ĐỨC

Kinh doanh quốc tế

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh quốc tế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TIẾN ĐỨC

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: KĐT Tân Tây Đô, Đan Phượng

Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tìm hiểu xu hướng thị trường, vận hành các sàn TMĐT hiệu quả, báo cáo cho cấp quản lý trực tiếp về việc thiết lập mục tiêu và thị trường xuất khẩu theo vùng thị trường được phân chia.
Biên soạn hợp đồng, invoice, packing lish và toàn bộ các giấy tờ liên quan đến lô hàng xuất khẩu theo vùng thị trường được phân chia.
Liên hệ các đối tác cung ứng dịch vụ thực hiện việc xuất khẩu cho lô hàng theo vùng thị trường được phân chia.
Chịu trách nhiệm tìm kiếm nguồn khách hàng, thiết lập quan hệ với đối tác (theo vùng thị trường được phân công)
Chịu trách nhiệm các công việc liên quan đến hoạt động xuất khẩu của công ty (theo vùng thị trường được phân công)
Dịch tài liệu có liên quan đến lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của công ty.
Có nhiệm vụ hoàn thành các công việc phát sinh khác theo sự chỉ đạo của Trưởng Bộ phận/Phòng ban Giám đốc XNK và Ban Lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học, có kiến thức về XNK
Tin học: Thành thạo tin học văn phòng
Ngoại ngữ: Ưu tiên thành thạo tiếng Anh giao tiếp
Kinh nghiệm: Chấp nhận sinh viên mới ra trường, Ưu tiên có kinh nghiệm 6 tháng trở lên với công việc xuất khẩu.
Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lập kế hoạch, giám sát và tổ chức thực hiện, Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc cao.
Thái độ: Nhiệt tình, tỉ mỉ, chăm chỉ, chịu khó, cẩn thận, Quan tâm, lắng nghe, chia sẻ với mọi người.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TIẾN ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận: từ 9-20 triệu/tháng
Phụ cấp ăn trưa: 40k/ngày công
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định sau khi kết thúc thử việc
Được đào tạo về chuyên môn và kỹ năng khác
Được đi du lịch, nghỉ mát hàng năm theo quy định của Công ty
Thưởng lương tháng thứ 13 + doanh số theo quy định công ty.
Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, du lịch, thể thao, team building,... của Công ty...
Chế độ nâng lương 1 năm/lần căn cứ vào kết quả thực hiện công việc của người lao động
Các quyền lợi khác theo quy định của Luật Lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TIẾN ĐỨC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TIẾN ĐỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TIẾN ĐỨC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Khu công nghiệp bờ trái Sông Đà, Phường Hữu Nghị, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-xuat-khau-thu-nhap-8-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job244845
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG ADE
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG ADE làm việc tại Thái Bình thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG ADE
Hạn nộp: 08/09/2025
Thái Bình Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DAS LA VIE
Tuyển Kinh doanh quốc tế DAS LA VIE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
DAS LA VIE
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Logistics AMG Việt Nam
Tuyển Kinh doanh quốc tế Công ty TNHH Logistics AMG Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu
Công ty TNHH Logistics AMG Việt Nam
Hạn nộp: 02/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GHTK
Tuyển Kinh doanh quốc tế GHTK làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 50 Triệu
GHTK
Hạn nộp: 28/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GHTK
Tuyển Kinh doanh quốc tế GHTK làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu
GHTK
Hạn nộp: 10/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NHỰA CPI VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH NHỰA CPI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu
CÔNG TY TNHH NHỰA CPI VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NHỰA CPI VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH NHỰA CPI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu
CÔNG TY TNHH NHỰA CPI VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Kim loại Công nghiệp Stavian
Tuyển Kinh doanh quốc tế Công ty Cổ phần Kim loại Công nghiệp Stavian làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Kim loại Công nghiệp Stavian
Hạn nộp: 20/03/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN GỖ THANH TÙNG THỊNH
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN GỖ THANH TÙNG THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN GỖ THANH TÙNG THỊNH
Hạn nộp: 15/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIP EDU
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH GIP EDU làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu
CÔNG TY TNHH GIP EDU
Hạn nộp: 22/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 58 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Hạn nộp: 29/10/2025
Hà Nội Còn 40 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP SAINDECO
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP SAINDECO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP SAINDECO
Hạn nộp: 21/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT
Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 20 Triệu
Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 11 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nina Co.,Ltd
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Nina Co.,Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu
Nina Co.,Ltd
Hạn nộp: 28/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 39 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phát Triển Báo Sáng
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Phát Triển Báo Sáng làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Báo Sáng
Hạn nộp: 30/12/2025
Hà Nội Còn 102 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG ADE
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG ADE làm việc tại Thái Bình thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG ADE
Hạn nộp: 08/09/2025
Thái Bình Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DAS LA VIE
Tuyển Kinh doanh quốc tế DAS LA VIE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
DAS LA VIE
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Logistics AMG Việt Nam
Tuyển Kinh doanh quốc tế Công ty TNHH Logistics AMG Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu
Công ty TNHH Logistics AMG Việt Nam
Hạn nộp: 02/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GHTK
Tuyển Kinh doanh quốc tế GHTK làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 50 Triệu
GHTK
Hạn nộp: 28/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GHTK
Tuyển Kinh doanh quốc tế GHTK làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu
GHTK
Hạn nộp: 10/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NHỰA CPI VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH NHỰA CPI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu
CÔNG TY TNHH NHỰA CPI VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NHỰA CPI VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH NHỰA CPI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu
CÔNG TY TNHH NHỰA CPI VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Kim loại Công nghiệp Stavian
Tuyển Kinh doanh quốc tế Công ty Cổ phần Kim loại Công nghiệp Stavian làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Kim loại Công nghiệp Stavian
Hạn nộp: 20/03/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN GỖ THANH TÙNG THỊNH
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN GỖ THANH TÙNG THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN GỖ THANH TÙNG THỊNH
Hạn nộp: 15/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIP EDU
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH GIP EDU làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu
CÔNG TY TNHH GIP EDU
Hạn nộp: 22/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất