Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TIẾN ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KĐT Tân Tây Đô, Đan Phượng

Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tìm hiểu xu hướng thị trường, vận hành các sàn TMĐT hiệu quả, báo cáo cho cấp quản lý trực tiếp về việc thiết lập mục tiêu và thị trường xuất khẩu theo vùng thị trường được phân chia.

Biên soạn hợp đồng, invoice, packing lish và toàn bộ các giấy tờ liên quan đến lô hàng xuất khẩu theo vùng thị trường được phân chia.

Liên hệ các đối tác cung ứng dịch vụ thực hiện việc xuất khẩu cho lô hàng theo vùng thị trường được phân chia.

Chịu trách nhiệm tìm kiếm nguồn khách hàng, thiết lập quan hệ với đối tác (theo vùng thị trường được phân công)

Chịu trách nhiệm các công việc liên quan đến hoạt động xuất khẩu của công ty (theo vùng thị trường được phân công)

Dịch tài liệu có liên quan đến lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của công ty.

Có nhiệm vụ hoàn thành các công việc phát sinh khác theo sự chỉ đạo của Trưởng Bộ phận/Phòng ban Giám đốc XNK và Ban Lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học, có kiến thức về XNK

Tin học: Thành thạo tin học văn phòng

Ngoại ngữ: Ưu tiên thành thạo tiếng Anh giao tiếp

Kinh nghiệm: Chấp nhận sinh viên mới ra trường, Ưu tiên có kinh nghiệm 6 tháng trở lên với công việc xuất khẩu.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lập kế hoạch, giám sát và tổ chức thực hiện, Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc cao.

Thái độ: Nhiệt tình, tỉ mỉ, chăm chỉ, chịu khó, cẩn thận, Quan tâm, lắng nghe, chia sẻ với mọi người.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TIẾN ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận: từ 9-20 triệu/tháng

Phụ cấp ăn trưa: 40k/ngày công

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định sau khi kết thúc thử việc

Được đào tạo về chuyên môn và kỹ năng khác

Được đi du lịch, nghỉ mát hàng năm theo quy định của Công ty

Thưởng lương tháng thứ 13 + doanh số theo quy định công ty.

Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, du lịch, thể thao, team building,... của Công ty...

Chế độ nâng lương 1 năm/lần căn cứ vào kết quả thực hiện công việc của người lao động

Các quyền lợi khác theo quy định của Luật Lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TIẾN ĐỨC

