Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM

Kinh doanh quốc tế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh quốc tế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 19 Lô 1c, KĐT Trung Yên, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng quốc tế tiềm năng mới, quản lý data khách hàng sẵn có và duy trì quan hệ với các đối tác hiện tại.
Đàm phán, kí kết hợp đồng, xử lý các nghiệp vụ liên quan. Thủ tục xuất khẩu có bộ phận hỗ trợ
Tìm hiểu thị trường các sản phẩm công ty đang phân phối để xây dựng kế hoạch bán hàng .
Lên kế hoạch tiếp đón cũng như hướng dẫn KH tham quan nhà máy khi KH đến Việt Nam
Chuẩn bị cho công tác hội chợ, triển lãm quốc tế .
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để triển khai và theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng, theo dõi quá trình sản xuất và xuất hàng. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện đơn hàng.
Hỗ trợ các hoạt động khác của phòng XNK theo yêu cầu của Trưởng phòng.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, chủ động, kĩ năng làm việc cá nhân và nhóm tốt.
Đã có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm ở vị trí tương đương.
Có thể đi công tác nước ngoài
Thành thạo tiếng Anh nghe, nói, dịch và viết thư quốc tế
Có kĩ năng đàm phán với khách hàng quốc tế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 15M-20M + thưởng % doanh số đơn hàng
Thưởng tháng, thưởng năm và thưởng nóng cho những thành tích nổi bật
Thưởng Lễ, Tết và phụ cấp ăn trưa hàng tháng
Chế độ xét tăng lương 6 tháng/ lần
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng đầy đủ các chế độ của Luật Lao động, các chính sách, phúc lợi thăm hỏi ốm đau, sinh nhật,kỉ niệm ngày cưới, hiếu hỉ; các dịp lễ; nghỉ lễ tết .
Được tham gia các chương trình du lịch, nghỉ mát hàng năm của công ty.
Môi trường làm việc từ Lãnh đạo đến nhân viên đều rất trẻ trung, năng động và công bằng. Là nơi để bạn thể hiện và phát triển được khả năng của bản thân.
Cơ hội phát triển sự nghiệp bền vững và đề cao các giá trị Văn hóa doanh nghiệp.
Được hướng dẫn, đào tạo tận tình trước khi là Nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 19, Lô 1C, KĐT Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội / Số 99 Nguyễn Thị Nhung, KĐT Vạn Phúc city, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

