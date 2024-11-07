Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HÒA PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 936 Bạch Đằng - Thanh Lương, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Nghiên cứu, phân tích thị trường mục tiêu, khách hàng mục tiêu

- Phân tích lợi thế cạnh tranh của sản phẩm (lĩnh vực LOGISTICS), định hướng khai thác và phát triển thị trường mục tiêu, khách hàng mục tiêu

- Xây dựng chiến lược kinh doanh

2. Tham gia hỗ trợ Trưởng phòng trong tổ chức và thực hiện kế hoạch kinh doanh

- Hỗ trợ xây dựng chiến lược kinh doanh (lĩnh vực LOGISTICS) và triển khai hiệu quả để đạt các mục tiêu về doanh số

- Xây dựng và phát triển các kênh bán hàng phù hợp

- Phối hợp cùng Trưởng phòng và các bộ phận liên quan xây dựng kế hoạch marketing sáng tạo, chi phí thấp để phát triển doanh số hiệu quả

- Lập kế hoạch tiếp cận, xây dựng và phát triển mối quan hệ với các khách hàng doanh nghiệp tiềm năng

- Tham gia làm việc trực tiếp với các đối tác doanh nghiệp để phát triển kinh doanh

3. Quản lý và phát triển đội ngũ nhân sự theo sự phân công từ Trưởng phòng Kinh doanh

- Hỗ trợ Trưởng phòng trong tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện đội ngũ nhân sự

- Phân công, bố trí nhân sự trong team hợp lý, đánh giá và báo cáo hiệu quả hoạt động của nhân sự với Trưởng phòng để có phương án nhân sự kịp thời

4. Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Chuyên môn

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Logistics, Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh tế...và các ngành có liên quan

- Hiểu sâu về quản trị kinh doanh, phát triển hệ thống bán hàng, marketing ...

2. Kinh nghiệm

- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong kinh doanh, trong đó có nhiều kinh nghiệm đối với khách hàng doanh nghiệp và có kinh nghiệm làm việc trực tiếp với khách hàng lĩnh vực Logistics

- Có thành tích tốt về việc thúc đẩy doanh số và phát triển kinh doanh

- Ưu tiên có kinh nghiệm phát triển Logistics.

3. Kỹ năng/ Phẩm chất

- Có khả năng làm việc trực tiếp, sát sao, quyết liệt, chịu áp lực tốt với tinh thần kết quả trên hết

- Có kỹ năng lãnh đạo, quản lý, đào tạo, phát triển đội ngũ tốt

- Tư duy logic, nhạy bén với thị trường, nắm bắt tâm lý khách hàng nhanh

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng và chốt sale tốt

- Trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HÒA PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng 15 - 20 triệu VND/tháng và thưởng hoa hồng theo doanh số thực tế.

- Thưởng: Thưởng theo quy định công ty, thưởng theo hiệu quả công việc, thưởng dự án, thưởng theo kết quả kinh doanh...

- Được tham gia vào dự án lớn của công ty với đội ngũ nhân sự chất lượng cao, tâm huyết và năng động

- Đào tạo: Được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng và kiến thức chuyên môn về kinh doanh (trong và ngoài công ty)

- Phát triển: Được bổ nhiệm các vị trí cao hơn khi thể hiện được năng lực làm việc

- Bảo hiểm: Được tham gia bảo hiểm sau 2 tháng thử việc: Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp

- Được tham gia hoạt động teambuilding, quà các ngày lễ Tết...

