Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC KHANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu

Mức lương 3 - 6 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 16 mễ trì thượng, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương 3 - 6 Triệu

Gọi điện thoại liên hệ đối tác giới thiệu sản phẩm của công ty.

Gọi điện thoại chăm sóc khách hàng cũ.

Theo dõi doanh thu từ việc telesales.

Hẹn gặp đối tác cho ban giám đốc.

Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp tốt, ngoại giao tốt.

Không nói ngọng

Tiếng Anh tương đối tốt

Thích giao tiếp, hướng ngoại.

Có laptop cá nhân.

Năng động, nhiệt huyết, kĩ năng giao tiếp, đàm phán tốt;

Thành thạo Tin học văn phòng;

Trung thực, có tinh thần cầu tiến, trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC KHANG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 3 triệu đến 6 triệu + % doanh thu + thưởng KPI + thưởng trực tiếp theo hiệu quả công việc

Đóng dấu đỏ làm việc tại công ty.

Đóng dấu đỏ Chứng nhận có đóng góp cho công ty, chứng nhận tham gia Global Makerting, chứng nhận tham gia Triển Lãm Quốc Tế của công ty.

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo.

Tiếp xúc trực tiếp giao lưu học hỏi từ Đối Tác nước ngoài của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC KHANG

