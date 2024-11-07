Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC KHANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh quốc tế Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC KHANG
Mức lương
3 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 16 mễ trì thượng, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương 3 - 6 Triệu
Gọi điện thoại liên hệ đối tác giới thiệu sản phẩm của công ty.
Gọi điện thoại chăm sóc khách hàng cũ.
Theo dõi doanh thu từ việc telesales.
Hẹn gặp đối tác cho ban giám đốc.
Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp tốt, ngoại giao tốt.
Không nói ngọng
Tiếng Anh tương đối tốt
Thích giao tiếp, hướng ngoại.
Có laptop cá nhân.
Năng động, nhiệt huyết, kĩ năng giao tiếp, đàm phán tốt;
Thành thạo Tin học văn phòng;
Trung thực, có tinh thần cầu tiến, trách nhiệm cao.
Không nói ngọng
Tiếng Anh tương đối tốt
Thích giao tiếp, hướng ngoại.
Có laptop cá nhân.
Năng động, nhiệt huyết, kĩ năng giao tiếp, đàm phán tốt;
Thành thạo Tin học văn phòng;
Trung thực, có tinh thần cầu tiến, trách nhiệm cao.
Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC KHANG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương 3 triệu đến 6 triệu + % doanh thu + thưởng KPI + thưởng trực tiếp theo hiệu quả công việc
Đóng dấu đỏ làm việc tại công ty.
Đóng dấu đỏ Chứng nhận có đóng góp cho công ty, chứng nhận tham gia Global Makerting, chứng nhận tham gia Triển Lãm Quốc Tế của công ty.
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo.
Tiếp xúc trực tiếp giao lưu học hỏi từ Đối Tác nước ngoài của công ty.
Đóng dấu đỏ làm việc tại công ty.
Đóng dấu đỏ Chứng nhận có đóng góp cho công ty, chứng nhận tham gia Global Makerting, chứng nhận tham gia Triển Lãm Quốc Tế của công ty.
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo.
Tiếp xúc trực tiếp giao lưu học hỏi từ Đối Tác nước ngoài của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC KHANG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI