Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Tâm Nam Phát làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - 41 đường D6, khu phố 4, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam, Thành phố Thủ Dầu Một

- Tư vấn, theo dõi và quản lý khách hàng cũ và tìm kiếm các khách hàng mới của Công ty trong các lĩnh vực kinh doanh sau:

+ Chuyên ngành cơ khí, điện, thủy lực, khí nén

+ Thiết bị điện tử tự động hóa

+ Mặt hàng công nghệ thông tin

+ Máy móc và thiết bị nhà xưởng.....

- Tìm kiếm nhà cung cấp có giá cạnh tranh

- Gửi báo giá cho khách hàng

- Theo dõi đơn hàng của khách cụ thể theo trình tự: Báo giá cho khách - Nhận đơn đặt hàng từ khách hàng - Tiến hành đặt hàng với nhà cung cấp - Nhận hàng và điều tài xế giao hàng

- Phối hợp với phòng kế toán, phòng mua hàng và bộ phận giao hàng trong quá trình xử lý đơn hàng

- Và các công việc liên quan đến bán hàng sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Địa điểm làm việc: 41 Đường D6, KP4, Phường Hòa Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Thời gian làm việc : Từ T2-T7, Sáng từ 8h đến 12h, chiều từ 1h-17H

Yêu Cầu Công Việc

- NAM /NỮ tuổi từ 23-35

- Tốt nghiệp Cao đẳng về các ngành điện, điện tử trở lên

- Có 1 năm kinh nghiệm bán hàng trở lên

- Am hiểu về các sản phẩm chuyên ngành cơ khí, điện - điện tử, thủy lực, khí nén => LÀ 1 LỢI THẾ

- Nếu Biết tiếng Hoa là 1 lợi thế

Quyền Lợi Được Hưởng

- Mức lương sẽ được thỏa thuận theo năng lực và được trao đổi kỹ trong quá trình phỏng vấn từ 10-30 triệu/tháng

- Phụ cấp: hỗ trợ chi phí ăn trưa

- Được tham gia các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

- Được thưởng định kỳ theo các ngày lễ, tết, du lịch hàng năm, thăm hỏi cá nhân và người thân

- Các quyền lợi khác: thưởng theo doanh số bán hàng

- Môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến, chế độ đãi ngộ hấp dẫn

Cách Thức Ứng Tuyển

