Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Bình Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Mô tả Công việc

- Chịu trách nhiệm quản lý các đại lý trong khu vực được phân công đảm bảo hoàn thành doanh số được giao,

- Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và triển khai giám sát hoạt động kinh doanh của các đại lý,

- Nắm bắt thông tin thị trường; sản phẩm của công ty và đối thủ;

- Hỗ trợ bán hàng (phát mẫu, catalogue, chào giá, tìm khách hàng mới, xác minh ghi nhận & đề xuất xử lý khiếu nại)

- Lập báo cáo thị trường và kế hoạch làm việc

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc

- Cao Đẳng - Đại học

- 1 - 2 năm kinh nghiệm

- Độ tuổi từ 20-30.

- Có kinh nghiệm bán hàng cho các Đại lý

- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực vật liệu xây dựng

Phụ trách khu vực: Bình Dương

- Thời gian nhận việc và đi làm: Từ [protected info]

Tại Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ

