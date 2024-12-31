Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- Bình Dương
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Mô tả Công việc
- Chịu trách nhiệm quản lý các đại lý trong khu vực được phân công đảm bảo hoàn thành doanh số được giao,
- Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và triển khai giám sát hoạt động kinh doanh của các đại lý,
- Nắm bắt thông tin thị trường; sản phẩm của công ty và đối thủ;
- Hỗ trợ bán hàng (phát mẫu, catalogue, chào giá, tìm khách hàng mới, xác minh ghi nhận & đề xuất xử lý khiếu nại)
- Lập báo cáo thị trường và kế hoạch làm việc
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu Cầu Công Việc
- Cao Đẳng - Đại học
- 1 - 2 năm kinh nghiệm
- Độ tuổi từ 20-30.
- Có kinh nghiệm bán hàng cho các Đại lý
- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực vật liệu xây dựng
Phụ trách khu vực: Bình Dương
- Thời gian nhận việc và đi làm: Từ [protected info]
- Cao Đẳng - Đại học
- 1 - 2 năm kinh nghiệm
- Độ tuổi từ 20-30.
- Có kinh nghiệm bán hàng cho các Đại lý
- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực vật liệu xây dựng
Phụ trách khu vực: Bình Dương
- Thời gian nhận việc và đi làm: Từ [protected info]
Tại Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI