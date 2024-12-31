Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 12 Triệu

Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ
Ngày đăng tuyển: 31/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/02/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Bình Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Mô tả Công việc
- Chịu trách nhiệm quản lý các đại lý trong khu vực được phân công đảm bảo hoàn thành doanh số được giao,
- Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và triển khai giám sát hoạt động kinh doanh của các đại lý,
- Nắm bắt thông tin thị trường; sản phẩm của công ty và đối thủ;
- Hỗ trợ bán hàng (phát mẫu, catalogue, chào giá, tìm khách hàng mới, xác minh ghi nhận & đề xuất xử lý khiếu nại)
- Lập báo cáo thị trường và kế hoạch làm việc
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc
- Cao Đẳng - Đại học
- 1 - 2 năm kinh nghiệm
- Độ tuổi từ 20-30.
- Có kinh nghiệm bán hàng cho các Đại lý
- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực vật liệu xây dựng
Phụ trách khu vực: Bình Dương
- Thời gian nhận việc và đi làm: Từ [protected info]

Tại Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Khu Công nghiệp Tam Phước, Quốc lộ 51, Xã Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-8-12-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-binh-duong-job274388
