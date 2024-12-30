Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- Chung cư cao cấp Biconsi Tower, 1, Phú Lợi, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Thành phố Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Khai thác tệp khách hàng tiềm năng
Tư vấn các gói dịch vụ phù hợp với khách hàng
Hỗ trợ hoàn thành ký kết hợp đồng
Chăm sóc khách hàng
Hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh cá nhân
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu: 26 tuổi trở lên
Trình độ: Đại học
Không yêu cầu chuyên ngành
Không yêu cầu kinh nghiệm
Ưu tiên ứng viên gần khu vực
Trình độ: Đại học
Không yêu cầu chuyên ngành
Không yêu cầu kinh nghiệm
Ưu tiên ứng viên gần khu vực
Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khởi điểm: từ 15 triệu trở lên bao gồm: Hỗ trợ tài chính + hoa hồng + thưởng đào tạo (1 triệu) + thưởng vượt chỉ tiêu + các chế độ
Được 13 tháng lương
Phép năm, Nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước
Được đào tạo chuyên sâu vềchuyên ngành Bảo hiểm ,Kỹ năng mềm ,các kiến thức Luật , Kiến thức sức khoẻ ,...phục vụ công việc và nâng cao bản thân
Môi trường làm việc năng động, nhiệt tình, vui vẻ. Sếp luôn chia sẻ nhiều kinh nghiệm và tạo động lực.
Môi trường khởi nghiệp tốt, thu nhập không giới hạn.
Cơ hội thăng tiến rõ ràng, minh bạch
Du lịch trong và ngoài nước hàng quý, hàng năm
Được tham gia bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, bảo hiểm sức khoẻ cho bản thân và gia đình với chế độ nhân viên và nhiều chế độ khác...
Giờ làm việc linh hoạt (từ 8h30 – 12h, nghỉ T7 & CN).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
