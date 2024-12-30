Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 30 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 30/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/01/2025
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Chung cư cao cấp Biconsi Tower, 1, Phú Lợi, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Khai thác tệp khách hàng tiềm năng
Tư vấn các gói dịch vụ phù hợp với khách hàng
Hỗ trợ hoàn thành ký kết hợp đồng
Chăm sóc khách hàng
Hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh cá nhân

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu: 26 tuổi trở lên
Trình độ: Đại học
Không yêu cầu chuyên ngành
Không yêu cầu kinh nghiệm
Ưu tiên ứng viên gần khu vực

Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khởi điểm: từ 15 triệu trở lên bao gồm: Hỗ trợ tài chính + hoa hồng + thưởng đào tạo (1 triệu) + thưởng vượt chỉ tiêu + các chế độ
Được 13 tháng lương
Phép năm, Nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước
Được đào tạo chuyên sâu vềchuyên ngành Bảo hiểm ,Kỹ năng mềm ,các kiến thức Luật , Kiến thức sức khoẻ ,...phục vụ công việc và nâng cao bản thân
Môi trường làm việc năng động, nhiệt tình, vui vẻ. Sếp luôn chia sẻ nhiều kinh nghiệm và tạo động lực.
Môi trường khởi nghiệp tốt, thu nhập không giới hạn.
Cơ hội thăng tiến rõ ràng, minh bạch
Du lịch trong và ngoài nước hàng quý, hàng năm
Được tham gia bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, bảo hiểm sức khoẻ cho bản thân và gia đình với chế độ nhân viên và nhiều chế độ khác...
Giờ làm việc linh hoạt (từ 8h30 – 12h, nghỉ T7 & CN).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, Tòa nhà The World Center, 46-48-50 Phạm Hồng Thái, Bến Thành, Quận 1, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-15-30-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-binh-duong-job273803
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 47 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Hạn nộp: 12/10/2025
Bình Phước Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 47 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần ci holding
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học công ty cổ phần ci holding làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu
công ty cổ phần ci holding
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 16 ngày để ứng tuyển Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 47 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Đồng Nai Còn 19 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Hạn nộp: 06/10/2025
Bình Dương Còn 22 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/10/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Bình Dương Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Còn 19 ngày để ứng tuyển 10 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Tuyên Quang thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 03/10/2025
Tuyên Quang Hà Giang Bắc Ninh Bắc Giang Còn 19 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cơ sở sản xuất thời trang Mony
Tuyển Nhân viên kinh doanh Cơ sở sản xuất thời trang Mony làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Cơ sở sản xuất thời trang Mony
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Prep
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ Prep
Hạn nộp: 24/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Còn 108 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Đắk Lắk Lâm Đồng Bình Thuận Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đồng Tâm Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Đồng Tâm Pro Company làm việc tại Long An thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Đồng Tâm Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Long An Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 47 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Hạn nộp: 12/10/2025
Bình Phước Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT GIẤY KHẢI HOÀN làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT GIẤY KHẢI HOÀN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Kỹ Thuật Phước Trường Thịnh làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty TNHH Kỹ Thuật Phước Trường Thịnh
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Đồng Nai thu nhập Từ 20 Triệu JobsGO Recruit
Trên 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Quốc Tế TM GROW làm việc tại Đồng Nai thu nhập Từ 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Quốc Tế TM GROW
Trên 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 20 Triệu Công Ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam
14 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TRÀ THẢO MỘC SAVO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TRÀ THẢO MỘC SAVO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MIGUNLIFE KOREA VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH MIGUNLIFE KOREA VINA
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Sung Gwang Vina làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Sung Gwang Vina
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ TỰ ĐỘNG HÓA LÂM THAO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ TỰ ĐỘNG HÓA LÂM THAO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Eupfin Việt Nam - Văn Phòng Đại Diện Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Eupfin Việt Nam - Văn Phòng Đại Diện Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Sung Gwang Vina làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 18 Triệu Công ty TNHH Sung Gwang Vina
14 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂM QUANG VINH làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂM QUANG VINH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Biofix Fresh làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Biofix Fresh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHONG SƠN PHÁT làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHONG SƠN PHÁT
7 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ÔTÔ VIG NEW ENERGY làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ÔTÔ VIG NEW ENERGY
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI Ô TÔ THUẬN PHÁT làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 70 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI Ô TÔ THUẬN PHÁT
10 - 70 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Rita Võ làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Rita Võ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC THỊNH làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 35 Triệu HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC THỊNH
10 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH HÍU STORE làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận HỘ KINH DOANH HÍU STORE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI PHỐ ĐÔI 5 làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI PHỐ ĐÔI 5
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG HIRUN VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 17 - 23 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG HIRUN VIỆT NAM
17 - 23 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHONG PHÚ làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHONG PHÚ
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ICON AND DENIM làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ICON AND DENIM
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM
8 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÓNG GÓI THÔNG MINH TINH HẢI làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÓNG GÓI THÔNG MINH TINH HẢI
10 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh AFR CLOUD COMPUTING JSC làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 22 Triệu AFR CLOUD COMPUTING JSC
15 - 22 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC ĐẤT XANH MIỀN BẮC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 100 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC ĐẤT XANH MIỀN BẮC Pro Company
15 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại Phụ Tùng Xe Nâng Trường Phát làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 13 Triệu Công ty TNHH Thương Mại Phụ Tùng Xe Nâng Trường Phát
9 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỚI XFX làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỚI XFX
9 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 15 Triệu Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm