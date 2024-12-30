Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Chung cư cao cấp Biconsi Tower, 1, Phú Lợi, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Khai thác tệp khách hàng tiềm năng

Tư vấn các gói dịch vụ phù hợp với khách hàng

Hỗ trợ hoàn thành ký kết hợp đồng

Chăm sóc khách hàng

Hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh cá nhân

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu: 26 tuổi trở lên

Trình độ: Đại học

Không yêu cầu chuyên ngành

Không yêu cầu kinh nghiệm

Ưu tiên ứng viên gần khu vực

Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khởi điểm: từ 15 triệu trở lên bao gồm: Hỗ trợ tài chính + hoa hồng + thưởng đào tạo (1 triệu) + thưởng vượt chỉ tiêu + các chế độ

Được 13 tháng lương

Phép năm, Nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước

Được đào tạo chuyên sâu vềchuyên ngành Bảo hiểm ,Kỹ năng mềm ,các kiến thức Luật , Kiến thức sức khoẻ ,...phục vụ công việc và nâng cao bản thân

Môi trường làm việc năng động, nhiệt tình, vui vẻ. Sếp luôn chia sẻ nhiều kinh nghiệm và tạo động lực.

Môi trường khởi nghiệp tốt, thu nhập không giới hạn.

Cơ hội thăng tiến rõ ràng, minh bạch

Du lịch trong và ngoài nước hàng quý, hàng năm

Được tham gia bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, bảo hiểm sức khoẻ cho bản thân và gia đình với chế độ nhân viên và nhiều chế độ khác...

Giờ làm việc linh hoạt (từ 8h30 – 12h, nghỉ T7 & CN).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM

