Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH TM DV Nghị Tín làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - 57C Nguyễn Văn Tiết, Kp.Bình Hòa, P.Lái Thiêu,Bình Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm hiểu và khai thác thông tin thị trường để giới thiệu và tư vấn bán hàng

Tìm kiếm khách hàng/dự án, tiếp cận, đàm phán, ký kết hợp đồng bán máy

Thực hiện các hoạt động marketing và bán hàng hiệu quả

Lập chiến lược quảng cáo trên mạng xã hội, chụp ảnh, quay video viết bài đăng tải bài viết, hình ảnh sản phẩm lên trang fanpage, facebook,... và các mạng xã hội khác để quảng bá sản phẩm và thương hiệu của công ty

Báo cáo kết quả thực hiện công việc theo ngày/tuần/tháng

Phối hợp các phòng ban khác trong quá trình làm việc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 25 - 30 tuổi

Tối nghiệp đại học hoăc cao đẳng chuyên ngành QTKD hoặc Bachelor of Bussiness

Thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm về media (You Tube, Tiktok,...)

Có kinh nghiệm bán hàng máy móc công nghiệp từ 01 năm trờ lên

Có khả năng làm việc độc lập, nhiệt ình, giao tiếp tốt, năng động và ham học hỏi, trung thực

Ưu tiên Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung

Có thể đi công tác xa

Tại Công ty TNHH TM DV Nghị Tín Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện

Nhiều cơ hội tham gia các khóa đào tạo tại nước ngoài

Thu nhập cao xứng đáng với hiệu quả làm việc

Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi theo Luật lao động và nội quy của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM DV Nghị Tín

