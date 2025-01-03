Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH TM DV Nghị Tín làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH TM DV Nghị Tín
Ngày đăng tuyển: 03/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/02/2025
Công ty TNHH TM DV Nghị Tín

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH TM DV Nghị Tín

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- 57C Nguyễn Văn Tiết, Kp.Bình Hòa, P.Lái Thiêu,Bình Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm hiểu và khai thác thông tin thị trường để giới thiệu và tư vấn bán hàng
Tìm kiếm khách hàng/dự án, tiếp cận, đàm phán, ký kết hợp đồng bán máy
Thực hiện các hoạt động marketing và bán hàng hiệu quả
Lập chiến lược quảng cáo trên mạng xã hội, chụp ảnh, quay video viết bài đăng tải bài viết, hình ảnh sản phẩm lên trang fanpage, facebook,... và các mạng xã hội khác để quảng bá sản phẩm và thương hiệu của công ty
Báo cáo kết quả thực hiện công việc theo ngày/tuần/tháng
Phối hợp các phòng ban khác trong quá trình làm việc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 25 - 30 tuổi
Tối nghiệp đại học hoăc cao đẳng chuyên ngành QTKD hoặc Bachelor of Bussiness
Thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm về media (You Tube, Tiktok,...)
Có kinh nghiệm bán hàng máy móc công nghiệp từ 01 năm trờ lên
Có khả năng làm việc độc lập, nhiệt ình, giao tiếp tốt, năng động và ham học hỏi, trung thực
Ưu tiên Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung
Có thể đi công tác xa

Tại Công ty TNHH TM DV Nghị Tín Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện
Nhiều cơ hội tham gia các khóa đào tạo tại nước ngoài
Thu nhập cao xứng đáng với hiệu quả làm việc
Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi theo Luật lao động và nội quy của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM DV Nghị Tín

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TM DV Nghị Tín

Công ty TNHH TM DV Nghị Tín

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 61 Tạ Uyên, P15, Q5, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

