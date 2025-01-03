Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH TM DV Nghị Tín làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH TM DV Nghị Tín
- Bình Dương:
- 57C Nguyễn Văn Tiết, Kp.Bình Hòa, P.Lái Thiêu,Bình Dương
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm hiểu và khai thác thông tin thị trường để giới thiệu và tư vấn bán hàng
Tìm kiếm khách hàng/dự án, tiếp cận, đàm phán, ký kết hợp đồng bán máy
Thực hiện các hoạt động marketing và bán hàng hiệu quả
Lập chiến lược quảng cáo trên mạng xã hội, chụp ảnh, quay video viết bài đăng tải bài viết, hình ảnh sản phẩm lên trang fanpage, facebook,... và các mạng xã hội khác để quảng bá sản phẩm và thương hiệu của công ty
Báo cáo kết quả thực hiện công việc theo ngày/tuần/tháng
Phối hợp các phòng ban khác trong quá trình làm việc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối nghiệp đại học hoăc cao đẳng chuyên ngành QTKD hoặc Bachelor of Bussiness
Thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm về media (You Tube, Tiktok,...)
Có kinh nghiệm bán hàng máy móc công nghiệp từ 01 năm trờ lên
Có khả năng làm việc độc lập, nhiệt ình, giao tiếp tốt, năng động và ham học hỏi, trung thực
Ưu tiên Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung
Có thể đi công tác xa
Tại Công ty TNHH TM DV Nghị Tín Thì Được Hưởng Những Gì
Nhiều cơ hội tham gia các khóa đào tạo tại nước ngoài
Thu nhập cao xứng đáng với hiệu quả làm việc
Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi theo Luật lao động và nội quy của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM DV Nghị Tín
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
