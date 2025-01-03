Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 13 Triệu

- Quản lý và phát triển khu vực giao dịch được giao, bao gồm khu vực, các tỉnh được phân bổ theo quy định của PKD, v.v.

- Gặp gỡ và tư vấn với các khách hàng tiềm năng và hiện tại như các nhà phân phối, khách hàng mua hàng trực tiếp, người sử dụng và các xưởng thi công trong khu vực quản lý

- Khảo sát thị trường, tìm kiếm khách hàng mới và phát triển mạng lưới kinh doanh

- Thực hiện các hoạt động truyền thông và tiếp thị để tăng cường nhận diện thương hiệu và tăng doanh số bán hàng trong khu vực quản lý.

- Đảm bảo các chỉ tiêu doanh số bán hàng và doanh thu được đề ra cho khu vực

- Lập kế hoạch hàng tuần và thực hiện kế hoạch theo định hướng của công ty.

- Báo cáo trực tiếp cho Kinh doanh Quản lý Khu vực và chịu trách nhiệm báo cáo đến Teamlead, Thư ký Kinh doanh, và Giám sát Kinh doanh

- Nam, có kinh nghiệm 1năm trở lên.

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm đi thị trường.

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có thể đi công tác theo yêu cầu công việc.

- Kỹ năng vi tính văn phòng.

- Kỹ năng giao tiếp trình bày.

Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Tiếp thị / Marketing, Bán lẻ / Bán sỉ

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Bình Dương