Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Bao Bì Thành Tâm làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nghệ An: - 434 Đường Thới Hòa (đường số 7, KCN Vĩnh Lộc),Hồ Chí Minh, Thành phố Vĩnh Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Tìm kiếm và mở rộng khách hàng mới..

- Đàm phán thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng

- Gọi điện thoại chăm sóc khách hàng cũ.

- Tư vấn khách hàng về sản phẩm bao bì giấy của công ty

- Lên kế hoạch chăm sóc khách hàng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại

- Thống kê và báo cáo.

- Công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn. Nhận việc trong ngày.

- Làm việc tại: Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc , Bình Chánh, TP. HCM ( 434 Đường Thới Hòa, Vĩnh Lộc A )

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao.

- Kĩ năng thuyết phục và giao tiếp tốt.

- Sử dụng thành thạo vi tính.

- Giọng nói rõ ràng dễ nghe.

- Tư duy sáng tạo trong công việc tốt.

- Khả năng tư duy logic tốt, nắm bắt công việc nhanh.

- Có tinh thần làm việc theo nhóm hoặc độc lập.

- Có tinh thần học hỏi cao,năng động và nhiệt tình trong công việc.

- Tác phong làm việc chuyên nghiệp, năng động, cầu tiến, kiên trì, có trách nhiệm với công việc.

- Làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 theo giờ hành chánh. thứ 7 làm tới 12h..

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Bao Bì Thành Tâm Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập lương cơ bản 7.000.000 + thường KPI ==> tổng thu nhập 15.000.000 - 30.000.000

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thoải mái, năng động, sáng tạo,

- Được đào tạo, học hỏi về kiến thức và các kỹ năng tư vấn và kinh doanh.

- Khả năng phát triển bản thân, lương cứng + thu nhập không giới hạn.

- Thưởng lương tháng 13.

- Chế độ BHXH,...đầy đủ theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Bao Bì Thành Tâm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin