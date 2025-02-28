Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty tnhh thiết bị y tế Sơn Dương làm việc tại Nghệ An thu nhập 12 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty tnhh thiết bị y tế Sơn Dương
- Nghệ An: 8 triệu
- 11tr +Phụ cấp+ Hoa hồng doanh số ) Chế độ Nghỉ và Thưởng vào các ngày Lễ lớn trong năm (Tết dương lịch, Giải phóng miền Nam, Quốc tế lao động, Quốc Khánh, Tết âm lịch), thưởng lương tháng 13. Được phát triển sâu về bán hàng, môi trường bán hàng chuyên nghiệp. Chế độ du lịch hàng năm theo quy định công ty (tối thiểu mỗi năm 1 lần). Chế độ Bảo hiểm Xã hội theo Luật định.
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 25 Triệu
Giới thiệu, tư vấn, cung cấp thông tin về sản phẩm dược phẩm cho khách hàng (bác sĩ, dược sĩ, ) tại các bệnh viện, phòng khám.
Thực hiện các hoạt động tiếp thị, quảng bá sản phẩm theo kế hoạch của công ty.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.
Thu thập thông tin thị trường, phân tích thị trường, báo cáo tình hình hoạt động cho cấp trên.
Tham gia các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về sản phẩm, kỹ năng bán hàng.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Dược hoặc các ngành liên quan.
Nắm vững kiến thức về dược phẩm, hiểu biết về thị trường dược phẩm.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực dược phẩm.
Tại Công ty tnhh thiết bị y tế Sơn Dương Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 8 - 12 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty tnhh thiết bị y tế Sơn Dương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
