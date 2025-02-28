Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty tnhh thiết bị y tế Sơn Dương làm việc tại Nghệ An thu nhập 12 - 25 Triệu

Công ty tnhh thiết bị y tế Sơn Dương
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty tnhh thiết bị y tế Sơn Dương

Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: 8 triệu

- 11tr +Phụ cấp+ Hoa hồng doanh số ) Chế độ Nghỉ và Thưởng vào các ngày Lễ lớn trong năm (Tết dương lịch, Giải phóng miền Nam, Quốc tế lao động, Quốc Khánh, Tết âm lịch), thưởng lương tháng 13. Được phát triển sâu về bán hàng, môi trường bán hàng chuyên nghiệp. Chế độ du lịch hàng năm theo quy định công ty (tối thiểu mỗi năm 1 lần). Chế độ Bảo hiểm Xã hội theo Luật định.

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Giới thiệu, tư vấn, cung cấp thông tin về sản phẩm dược phẩm cho khách hàng (bác sĩ, dược sĩ, ) tại các bệnh viện, phòng khám.
Thực hiện các hoạt động tiếp thị, quảng bá sản phẩm theo kế hoạch của công ty.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.
Thu thập thông tin thị trường, phân tích thị trường, báo cáo tình hình hoạt động cho cấp trên.
Tham gia các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về sản phẩm, kỹ năng bán hàng.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Dược hoặc các ngành liên quan.
Nắm vững kiến thức về dược phẩm, hiểu biết về thị trường dược phẩm.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực dược phẩm.

Tại Công ty tnhh thiết bị y tế Sơn Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 - 25 triệu VND
Lương cứng: 8 - 12 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty tnhh thiết bị y tế Sơn Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty tnhh thiết bị y tế Sơn Dương

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 25 Tân mai, Hoàng Mai, Hà nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

