Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Nam Dược làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người

Địa điểm làm việc - Nghệ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Số lượng tuyển dụng: 01 người

- Giới thiệu hình ảnh của công ty đến với khách hàng.

- Trực tiếp lấy đơn hàng từ khách hàng qua điện thoại

- Triển khai các chương trình bán hàng, chăm sóc khách hàng đến với các nhà thuốc công ty cung cấp.

- Duy trì các mối quan hệ cũ, phát triển và mở rộng các khách hàng nhà thuốc mới chưa được chăm sóc

- Các công việc khác được giao bởi Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên: Nữ, độ tuổi từ 23 đến 27 tuổi

- Bằng cấp: tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành Kinh tế hoặc Y/ Dược.

- Kỹ năng: khả năng diễn đạt, thuyết trình, thuyết phục

- Khả năng quản lý thời gian, sắp xếp tổ chức công việc tốt

- Nhiệt tình, năng động, sáng tạo, độc lập và cầu tiến trong công việc.

Tại Công ty Cổ Phần Nam Dược Thì Được Hưởng Những Gì

- Người lao động được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động;

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp và nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến.

- Được đào tạo hàng năm phù hợp với tính chất công việc.

- Thưởng tháng, thưởng quý, quà tặng sinh nhật, chế độ nghỉ mát và các chính sách phúc lợi khác của công ty

- Thu nhập: Cạnh tranh và xứng đáng với năng lực làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Nam Dược

