Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đức Lợi làm việc tại Bình Dương thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - 756 Quốc Lộ 1k, Bình An, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Báo giá, làm triển khai mẫu, triển khai đơn hàng

Theo sát những yêu cầu của khách

Tư vấn cho quản lý về kế hoạch nhận thêm đơn và xuất hàng, giải đáp thắc mắc khách hàng về sản phẩm.

Làm việc với khách hàng qua Email và điện thoại, theo dõi chứng từ, book kiểm hàng...mặt hàng gỗ nội thất xuất khẩu

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học ( Độ tuổi : Từ 22- đến 30 tuổi)

Tiếng Anh : Nghe – Nói- Đọc- Viết(Cơ bản); Sử dụng Vi Tính Văn Phòng tốt.

Kỹ năng giao tiếp tốt, hoạt bát, chịu khó, có trách nhiệm với công việc. Ngoại hình dễ nhìn.

Ưu Tiên : Có kinh nghiệm từ trên 1 năm làm việc ở lĩnh vực gỗ, sản xuất gỗ xuất khẩu nội thất, ….các lĩnh vực tương đương là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Đức Lợi Thì Được Hưởng Những Gì

Lương : thoả thuận(Ngoài ra có thêm phụ cấp ăn trưa, trả 1 ngày phép năm vào lương)

Ký HĐLĐ và Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi khác.

Được hưởng chế độ nghỉ lễ, tết theo quy định của Luật lao động và quy địnhCông ty.

Môi trường làm việc : Anh/ Chị/ Em vui vẻ hoà đồng

Thời gian làm việc : Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (Nghỉ Chiểu thứ 7 và Chủ Nhật)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đức Lợi

