Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT - TRỒNG TRỌT TÂN TÂN làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tìm kiếm chăm sóc giới thiệu các mặt hàng sản phẩm công ty cho khách hàng

Phối hợp với các phòng ban để theo dõi tiến độ của đơn hàng khi khách hàng đặt

Đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số, số lương khách hàng được đề ra

Tìm kiếm đăng thông tin công ty - thông tin sản phẩm lên các sàn giao dịch thương mại điện tử quốc tế.

Tìm kiếm và cập nhật thông tin thị trường, đối thủ, quy định nhập khẩu.

Tham gia dự hội chợ quốc tế hội thảo

Chăm sóc theo dõi đơn hàng đã kí kết

Báo cáo kế qua kinh doanh tuần/tháng

Hỗ trợ chuẩn bị các chứng từ liên quân cho việc Xuất Hàng.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH, CĐ ngành ngoại thương, xuất nhập khẩu, quản trị kinh doanh, các ngành liên quan...

Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành FMCG.

Biết tiếng anh và Sử dụng tiếng Anh thành thạo là một lợi thế

Thành thạo vi tính văn phòng

Kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt

Tại CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT - TRỒNG TRỌT TÂN TÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận cạnh tranh

Lương + BHYT, BHXH đầy đủ

Lương tháng 13

Cơm trưa công ty hỗ trợ (ăn tại công ty)

Môi trường làm việc năng động, được đào tạo thường xuyên.

Cơ hội thăng tiến phát triển nghề nghiệp

Hỗ trợ trang thiết bị trong quá trình làm việc

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 7: 7h30 – 16h30 (Nghỉ trưa 1 tiếng)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT - TRỒNG TRỌT TÂN TÂN

