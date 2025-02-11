Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT - TRỒNG TRỌT TÂN TÂN làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT - TRỒNG TRỌT TÂN TÂN
- Bình Dương:
- 32C, khu Nội Hóa 1, Phường Bình An,Bình Dương
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Tìm kiếm chăm sóc giới thiệu các mặt hàng sản phẩm công ty cho khách hàng
Phối hợp với các phòng ban để theo dõi tiến độ của đơn hàng khi khách hàng đặt
Đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số, số lương khách hàng được đề ra
Tìm kiếm đăng thông tin công ty - thông tin sản phẩm lên các sàn giao dịch thương mại điện tử quốc tế.
Tìm kiếm và cập nhật thông tin thị trường, đối thủ, quy định nhập khẩu.
Tham gia dự hội chợ quốc tế hội thảo
Chăm sóc theo dõi đơn hàng đã kí kết
Báo cáo kế qua kinh doanh tuần/tháng
Hỗ trợ chuẩn bị các chứng từ liên quân cho việc Xuất Hàng.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành FMCG.
Biết tiếng anh và Sử dụng tiếng Anh thành thạo là một lợi thế
Thành thạo vi tính văn phòng
Kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt
Tại CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT - TRỒNG TRỌT TÂN TÂN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương + BHYT, BHXH đầy đủ
Lương tháng 13
Cơm trưa công ty hỗ trợ (ăn tại công ty)
Môi trường làm việc năng động, được đào tạo thường xuyên.
Cơ hội thăng tiến phát triển nghề nghiệp
Hỗ trợ trang thiết bị trong quá trình làm việc
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 7: 7h30 – 16h30 (Nghỉ trưa 1 tiếng)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT - TRỒNG TRỌT TÂN TÂN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
