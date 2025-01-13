Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu

Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 13/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/02/2025
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam

Mức lương
Đến 40 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 40 Triệu

Tuyển dụng ứng viên tiềm năng, đào tạo, xây dựng đối nhóm kinh doanh vững mạnh
Tham gia các hoạt động chung của công ty
Được tham gia bán hàng, tính doanh số cá nhân bình thường, tối ưu thu nhập
Địa điểm làm việc: Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Hà Nội
Thời gian làm việc linh hoạt, không yêu cầu có mặt văn phòng, có thể làm nhiều công việc cùng lúc

Với Mức Lương Đến 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ
Có khả năng bán hàng độc lập
Có khả năng tuyển dụng, đào tạo và hỗ trợ đội nhóm bán hàng

Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Không cần thi lại cấp chứng chỉ, chỉ cần học sản phẩm
Gói hỗ trợ thu nhập trong 12-15 tháng đầu tiên, cơ chế thu nhập cạnh tranh với thị trường
Hỗ trợ chi phí tuyển dụng nhân sự
Lộ trình thăng tiến rõ ràngtrong 6 tháng - 1 năm sau khi đã tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng và chứng minh được năng lực bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

