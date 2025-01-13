Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
Mức lương
Đến 40 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 40 Triệu
Tuyển dụng ứng viên tiềm năng, đào tạo, xây dựng đối nhóm kinh doanh vững mạnh
Tham gia các hoạt động chung của công ty
Được tham gia bán hàng, tính doanh số cá nhân bình thường, tối ưu thu nhập
Địa điểm làm việc: Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Hà Nội
Thời gian làm việc linh hoạt, không yêu cầu có mặt văn phòng, có thể làm nhiều công việc cùng lúc
Với Mức Lương Đến 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ
Có khả năng bán hàng độc lập
Có khả năng tuyển dụng, đào tạo và hỗ trợ đội nhóm bán hàng
Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Không cần thi lại cấp chứng chỉ, chỉ cần học sản phẩm
Gói hỗ trợ thu nhập trong 12-15 tháng đầu tiên, cơ chế thu nhập cạnh tranh với thị trường
Hỗ trợ chi phí tuyển dụng nhân sự
Lộ trình thăng tiến rõ ràngtrong 6 tháng - 1 năm sau khi đã tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng và chứng minh được năng lực bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
