Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu

Mức lương Đến 40 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 40 Triệu

Tuyển dụng ứng viên tiềm năng, đào tạo, xây dựng đối nhóm kinh doanh vững mạnh

Tham gia các hoạt động chung của công ty

Được tham gia bán hàng, tính doanh số cá nhân bình thường, tối ưu thu nhập

Địa điểm làm việc: Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Hà Nội

Thời gian làm việc linh hoạt, không yêu cầu có mặt văn phòng, có thể làm nhiều công việc cùng lúc

Với Mức Lương Đến 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ

Có khả năng bán hàng độc lập

Có khả năng tuyển dụng, đào tạo và hỗ trợ đội nhóm bán hàng

Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Không cần thi lại cấp chứng chỉ, chỉ cần học sản phẩm

Gói hỗ trợ thu nhập trong 12-15 tháng đầu tiên, cơ chế thu nhập cạnh tranh với thị trường

Hỗ trợ chi phí tuyển dụng nhân sự

Lộ trình thăng tiến rõ ràngtrong 6 tháng - 1 năm sau khi đã tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng và chứng minh được năng lực bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.