Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Truyền Thông Quốc Tế Restart- Trung Tâm Ngoại Ngữ Mai Lâm làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Truyền Thông Quốc Tế Restart- Trung Tâm Ngoại Ngữ Mai Lâm
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Long An:
- Long An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận và phân loại dữ liệu khách hàng từ các hoạt động Marketing và tuyển sinh.
Thực hiện các cuộc gọi để thuyết phục và chăm sóc học sinh/phụ huynh đăng ký nhập học.
Tham gia, phối hợp các hoạt động sự kiện, hội thảo tại các trường học để tiếp cận và thu thập dữ liệu khách hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu học vấn tối thiểu: bằng đại học / cao đẳng
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm bán hàng hoặc dịch vụ khách hàng
Hiểu biết về quy trình bán hàng, ưu tiên có kinh nghiệm dịch vụ khách hàng
Có thể làm việc độc lập cũng như theo nhóm
Có thể giao tiếp và thuyết phục khách hàng trực tiếp và qua điện thoại
Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Truyền Thông Quốc Tế Restart- Trung Tâm Ngoại Ngữ Mai Lâm Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 12.000.000đ - 16.000.000đ/ Tháng
Thưởng hiệu quả công việc, phụ cấp công tác
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT,...
Lương tháng 13, Chế độ thưởng lễ, Tết theo quy định...
Xe đưa rước đến văn phòng nếu ở xa (địa điểm làm việc chính tại Long An)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Truyền Thông Quốc Tế Restart- Trung Tâm Ngoại Ngữ Mai Lâm
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
