Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Truyền Thông Quốc Tế Restart- Trung Tâm Ngoại Ngữ Mai Lâm làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Long An: - Long An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tiếp nhận và phân loại dữ liệu khách hàng từ các hoạt động Marketing và tuyển sinh.

Thực hiện các cuộc gọi để thuyết phục và chăm sóc học sinh/phụ huynh đăng ký nhập học.

Tham gia, phối hợp các hoạt động sự kiện, hội thảo tại các trường học để tiếp cận và thu thập dữ liệu khách hàng

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu học vấn tối thiểu: bằng đại học / cao đẳng

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm bán hàng hoặc dịch vụ khách hàng

Hiểu biết về quy trình bán hàng, ưu tiên có kinh nghiệm dịch vụ khách hàng

Có thể làm việc độc lập cũng như theo nhóm

Có thể giao tiếp và thuyết phục khách hàng trực tiếp và qua điện thoại

Quyền Lợi Được Hưởng

Lương từ 12.000.000đ - 16.000.000đ/ Tháng

Thưởng hiệu quả công việc, phụ cấp công tác

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT,...

Lương tháng 13, Chế độ thưởng lễ, Tết theo quy định...

Xe đưa rước đến văn phòng nếu ở xa (địa điểm làm việc chính tại Long An)

Cách Thức Ứng Tuyển

