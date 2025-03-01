Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Long An thu nhập 11 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Mức lương
11 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Long An: Thị Trấn Bến Lức
- Long An., Huyện Bến Lức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 11 - 15 Triệu
Tuyển dụng cộng tác viên bán hàng (Yakult Lady).
Hướng dẫn, hỗ trợ, đồng hành công việc cho cộng tác viên bán hàng.
Chăm sóc khách hàng hiện có, khai thác khách hàng mới.
Tham gia hoạt động phát sản phẩm dùng thử.
Bán hàng và phổ biến sản phẩm đến tận nhà.
Lập báo cáo công việc theo yêu cầu.
Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp THPT trở lên
Không cần kinh nghiệm sẽ được Công ty đào tạo.
Thích giao tiếp, có sức khỏe, năng động, chịu khó.
Tích cực công việc hoạt động bên ngoài.
Chấp nhận đi công tác các cửa hàng tại tỉnh Long An (Đức Hòa, Tân An)
Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 11 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN
