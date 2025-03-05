Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM NINH làm việc tại Long An thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM NINH làm việc tại Long An thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM NINH
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM NINH

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM NINH

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Long An:

- Số 1 Tân An, Phố Tân An, Tân Thành,Ninh Bình, Thành phố Tân An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

1. Nắm bắt về sản phẩm:
Công ty sẽ đào tạo để giúp các bạn có được kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng dược phẩm cho đến khi các bạn có thể làm việc độc lập.
Toàn bộ chi phí đào tạo sẽ do công ty chi trả, ứng viên không phải chi trả cho bất kỳ khoản phí nào trong suốt quá trình đào tạo.
2. Thực hiện việc bán hàng:
Lập kế hoạch thực hiện trình Dược, giới thiệu và cung cấp sản phẩm của Công Ty đến các Bệnh viện trong khu vực được giao
Phụ trách về hàng hóa và doanh số kinh doanh ở khu vực
3. Quản lý khách hàng:
Xây dựng, duy trì quan hệ tốt với khách hàng.
Xây dựng và phát triển quan hệ với khách hàng trên địa bàn cố định.
Duy trì và phát triển danh sách khách hàng trên địa bàn.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, Đại học. Không cần tốt nghiệp chuyên ngành Dược (Sẽ được đào tạo thêm các kỹ năng bán hàng và sản phẩm của Công ty)
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, trung thực, có sức khỏe tốt
Kỹ năng giao tiếp tốt
Yêu thích công việc kinh doanh.
Biết sử dụng vi tính căn bản

Tại CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM NINH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương sẽ trao đổi, thỏa thuận thêm khi đến phỏng vấn trực tiếp, bình quân trên 10 triệu đồng / tháng + phụ cấp, hưởng theo năng lực làm việc.
Được thưởng lễ tết theo các chính sách của Công ty và các chế độ theo quy định Nhà Nước
Toàn bộ chi phí đào tạo sẽ do công ty chi trả, ứng viên không phải chi trả cho bất kỳ khoản phí nào trong suốt quá trình đào tạo
Thử viện 02 tháng và đóng bảo hiểm ngay sau khi hết thử việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM NINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM NINH

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM NINH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 01, đường Tân An, phố Tân An, Phường Tân Thành, Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

