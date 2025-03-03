Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT làm việc tại Long An thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT
Ngày đăng tuyển: 03/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Long An:

- Tp. Tân An, Long An, Thành phố Tân An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Chủ động đón tiếp khách hàng đến với của hàng.
Vui vẻ giao tiếp, trao đổi với khách hàng về mong đợi đối với các sản phẩm và dịch vụ đang tìm kiếm tại cửa hàng.
Thực hiện việc giải quyết khiếu nại và các thắc mắc của khách hàng.
Live stream, chăm sóc cửa hàng và thực hiện chỉ tiêu doanh số hàng tháng được giao.
Lưu ý: Thời gian làm việc: Ca xoay từ thứ hai đến chủ nhật (Ca 1: 8h00 – 15h00/ Ca 2: 15h00 – 22h00).

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tuổi từ 19 – 28
Tốt nghiệp THPT trở lên.
Giọng nói rõ ràng, dễ nghe.
Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt, chủ động trong công việc (Nam 1m65 trở lên).
Trung thực, cẩn thận, chăm chỉ, có trách nhiệm
Có kinh nghiệm bán hàng online, livestream trên các nền tảng mạng XH (Facebook, Tiktok,...) là lợi thế.
Có khả năng giao tiếp và trình bày rõ ràng.
Có phương tiện di chuyển cá nhân.

Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc tại công ty hàng đầu Việt Nam, luôn không ngừng phát triển với nhiều cơ hội thăng tiến bản thân.
Được đào tạo chuyên nghiệp, hoàn toàn miễn phí trước khi làm việc.
Môi trường làm việc trẻ, năng động và thân thiện.
Chính sách thăng tiến rõ ràng và thường xuyên.
Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN.
Thu nhập hấp dẫn, phù hợp năng lực bản thân.
Lương tháng 13 và thưởng theo hiệu quả kinh doanh.
Khám sức khỏe định kỳ.
Thường xuyên tổ chức các chương trình hội thao, hội diễn văn nghệ, tân niên, tất niên…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 261 – 263 Khánh Hội, P5, Q4, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

