Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VDO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm - Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ và các chế độ đãi ngộ theo luật định - Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp, trẻ chung, có nhiều cơ hội thăng tiến - Lương thưởng tháng 13 và các ngày lễ, tết - Cơ hội tiếp cận và học hỏi công nghệ tiên tiến; được làm việc và training với những đồng nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm làm việc với các hệ thống lớn. Được định hướng phát triển chuyên sâu về công nghệ, nhiều dự án lớn và công nghệ mới và có , Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật sản phẩm và giải pháp cho hệ thống Đại lý, SI, Partner trên toàn quốc; cho các khách hàng có nhu cầu liên quan đến các sản phẩm và thương hiệu sản phẩm do VDO phân phối

Kinh doanh phân phối các sản phẩm: Server, Workstation, Storage, MiniPC, Industrial PC, Embedded Systems, AI, AIoT, Network, JBOB, Chassis, RAM, SSD, HDD, MicroSD, CPU, Graphics Card VGA, GPU,… thuộc các thương hiệu: Gigabyte, GigaComputing, GigaIPC, InWin, Samsung, Micron, Western Digital, Innodisk, GRT, LORI, Intel,… do VDO làm nhà phân phối ủy quyền chính thức tại Việt Nam

Phát triển khách hàng mới, khách hàng mục tiêu, khách hàng tiềm năng theo định hướng chung của Công ty

Triển khai kế hoạch bán hàng, Kiểm soát thủ tục, hồ sơ liên quan đến bán hàng, tiến độ thực hiện, công nợ

Theo dõi doanh số, sản lượng bán hàng, xuất nhập hàng của hệ thống Đại lý, SI, Partner, thúc đẩy nhập hàng theo kế hoạch để đảm bảo mục tiêu cả về doanh thu, số lượng và độ phủ thị trường

Phối hợp cùng với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Công ty và của hãng để cùng nhau xử lý hỗ trợ kỹ thuật, xử lý các lỗi hư hỏng thiết bị khi có yêu cầu từ khách hàng

Lập báo cáo bán hàng định kỳ cho quản lý trực tiếp hoặc theo yêu cầu của BGĐ Cty

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Thương mại, Kinh tế, Tài chính, Quản trị kinh doanh, CNTT, Điện tử, Bưu chính, Viễn thông, Marketing,...

Có kinh nghiệm kinh doanh B2B, phát triển hệ thống Đại lý/ hệ thống Phân phối/ quan hệ đối tác khách hàng Doanh nghiệp là một lợi thế

Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên trong lĩnh vực kinh doanh phân phối sản phẩm phần cứng/ phần mềm CNTT là một lợi thế

Am hiểu thị trường, lĩnh vực kinh doanh phân phối; có quan hệ sâu rộng đối tác trong ngành nghề IT, ưu tiên ứng viên đã có sẵn quan hệ hệ thống Đại lý, SI, Partner

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Khả năng phân tích, tổng hợp số liệu, thống kê và báo cáo

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, lập kế hoạch và giải quyết vấn đề

Biết cách sắp xếp thời gian, công việc hợp lý, có ý thức trách nhiệm trong công việc cao

Có kiến thức tổng thể tốt về các giải pháp, sản phẩm VDO phân phối nêu trên

Có các chứng chỉ chuyên ngành liên quan đến systems, network, cloud computing,...

Có kinh nghiệm tư vấn giải pháp CNTT (Pre-sale) từ 2 năm trở lên

Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VDO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 25 triệu VND

Lương cứng: 15 - 25 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VDO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin