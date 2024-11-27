Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Ops Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Ops Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Ops Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Công Ty TNHH Thương Mại Ops Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Ops Việt Nam

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 342 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

· Tiếp nhận đơn hàng từ các kênh truyền thông như Facebook, Tiktok, Zalo, hotline công ty …..
·
Tiếp nhận đơn hàng từ các kênh truyền thông như Facebook, Tiktok, Zalo, hotline công ty …..
· Liên hệ khách hàng qua các kênh chat, hoặc gọi điện xác nhận đơn hàng với khách.
Liên hệ khách hàng qua các kênh chat, hoặc gọi điện xác nhận đơn hàng với khách.
· Phối hợp với bộ phận kho để sắp xếp đóng gói hàng hóa và kiểm soát việc giao hàng đến khách hàng.
Phối hợp với bộ phận kho để sắp xếp đóng gói hàng hóa và kiểm soát việc giao hàng đến khách hàng.
· Phối hợp với các kênh giao hàng như: Giao hàng tiết kiệm, giao hàng nhanh, shopee, Tiktok ….. để kiểm soát chất lượng và số lượng hàng hóa được giao đến khách hàng.
Phối hợp với các kênh giao hàng như: Giao hàng tiết kiệm, giao hàng nhanh, shopee, Tiktok ….. để kiểm soát chất lượng và số lượng hàng hóa được giao đến khách hàng.
· Có kế hoạch phát triển thị trường và lưu trữ khách hàng tiềm năng.
Có kế hoạch phát triển thị trường và lưu trữ khách hàng tiềm năng.
· Thực hiện các báo cáo chuyên môn đến công việc.
Thực hiện các báo cáo chuyên môn đến công việc.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành kinh doanh, kinh tế hoặc các ngành liên quan.
·
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành kinh doanh, kinh tế hoặc các ngành liên quan.
· Yêu thích công việc kinh doanh
· Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí liên quan. Có kinh nghiệm trong ngành thủy sản, nuôi trồng thủy sản và các ngành nghề liên quan
Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí liên quan.
Có kinh nghiệm trong ngành thủy sản
· Có khả năng giao tiếp tốt, cởi mở, năng động, linh hoạt.
Có khả năng giao tiếp tốt, cởi mở, năng động, linh hoạt
· Có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình với công việc, có kỹ năng làm việc theo nhóm và tinh thần đồng đội.
Có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình với công việc, có kỹ năng làm việc theo nhóm và tinh thần đồng đội.
· Sử dụng các phần mềm vi tính, các thiết bị văn phòng.
Sử dụng các phần mềm vi tính, các thiết bị văn phòng.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Ops Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

· Lương từ 9,000,000 đ – 12,000,000 đ + Thưởng KPI + Thưởng Hoa hồng. Thu nhập 15,000,000 đ - 25,000,000 đ
·
Lương từ
,000,000 đ – 1
,000,000 đ + Thưởng KPI + Thưởng Hoa hồng. Thu nhập 1
,000,000 đ - 2
,000,000 đ
· BHXH,BHYT,BHTN theo quy định.
BHXH,BHYT,BHTN theo quy định.
· Thưởng các dịp lễ tết, Lương tháng 13.
Thưởng các dịp lễ tết
.
· Du lịch, teambuilding hằng năm cùng công ty.
· Review lương hằng năm.
Review lương hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Ops Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Ops Việt Nam

Công Ty TNHH Thương Mại Ops Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 1 - Tầng 2 Số 342 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

