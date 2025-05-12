Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: VPBank Củ Chi, Củ Chi, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Làm việc tại các chi nhánh của Ngân hàng VPBank

- Xây dựng mối quan hệ và phối hợp với Nhân viên Ngân hàng để tiếp cận nguồn Khách hàng từ Ngân Hàng Đối tác của AIA, tư vấn và giới thiệu các giải pháp tài chính và chương trình Bảo hiểm phù hợp đến Khách hàng.

- Xây dựng mối quan hệ với Khách hàng, hỗ trợ, hướng dẫn và chăm sóc Khách hàng chu đáo. Thực hiện các yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, đóng phí tái tục, bán thêm, bán chéo

- Ghi nhận thông tin Khách hàng tiềm năng trên hệ thống, theo dõi, cập nhật tiến độ tư vấn và chăm sóc khách hàng cho Quản lý trực tiếp và chi nhánh ngân hàng.

- Phối hợp với Quản lý trực tiếp lên ý tưởng và tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh theo từng giai đoạn.

- Theo sát kế hoạch kinh doanh theo tiến độ tuần, tháng, quý và báo cáo cho Quản lý và RM.

- Cập nhật các thông tin mới về sản phẩm, quy trình, chương trình Thi đua, khuyến mại để phối hợp với Nhân viên Ngân hàng để cùng phục vụ Khách hàng.

- Tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo của Công ty để nâng cao kiến thức và kỹ năng.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học trở lên

- Ưu tiên các bạn ứng viên trẻ, mới ra trường có mong muốn học hỏi trong ngành Tài chính - Ngân hàng, Bảo hiểm,...

- Từ 22 tuổi đến 35 tuổi

Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương căn bản cạnh tranh 8,500,000 - 12,500,000 + Thưởng tháng/quý/năm trên doanh số không ràng điều kiện

Môi trường làm việc chuyên nghiệp tại Ngân hàng.

Được tham dự các khóa đào tạo nghiệp vụ hàng năm.

Chính sách lương/thưởng, lộ trình đào tạo lên vị trí Quản lý cấp cao.

Vinh danh thành tích hàng tháng, quý, năm.

Thẻ Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe

Được trang bị iPad phục vụ trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) Pro Company

