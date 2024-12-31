Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SCITECH làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 25 - 35 Triệu

I - Nội dung công việc:

1. Hỗ trợ làm báo cáo quyết toán XNK, đối chiếu dữ liệu Xuất nhập khẩu, quản lý hạch toán với kế toán.

2. Khai báo hải quan, đăng khí hàng hóa kho ngoại quan, kiểm tra và theo dõi hồ sơ chứng từ. Soạn thảo, điều chỉnh, bổ sung, cập nhật các loại chứng từ xuất nhập hàng hóa. Trực tiếp giải quyết các vấn đề phát sinh với cơ quan Hải quan trong quá trình xuất nhập khẩu như tham vấn, hoàn thuế, vướng mắc về hàng hóa, dịch vụ tại cảng...

3. Theo dõi tiến độ hàng về đảm bảo hàng về đúng tiến độ, chất lượng và số lượng. Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến lô hàng xuất/ nhập khẩu trong quá trình vận chuyển.

4. Quản lý các chi phí phát sinh liên quan đến xuất nhập khẩu. Hợp tác với các phòng ban và hải quan để xuất nhập hàng.

5. Theo dõi và cập nhật công nợ với NCC nước ngoài và các NCC dịch vụ Hải quan với bộ phận kế toán.

6. Phụ trách làm các thủ tục xin giấy chứng nhận xuất xứ đi các nước Mỹ, Trung Quốc, Âu Mỹ.

7. Phụ trách làm việc với hải quan, công thương, cơ quan giám định hàng hóa, nắm bắt kịp thời các yêu cầu của Chính phủ.

8. Thực hiện các yêu cầu khác từ BGĐ.