Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH WONDER UNION làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 70 Triệu

Mức lương 30 - 70 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 519 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thuy, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 30 - 70 Triệu

- Xây dựng, thiết lập, hoàn thiện và tổ chức vận hành hoạt động kinh doanh của Công ty

- Theo dõi, đôn đốc và đánh giá kết quả tiến độ thực hiện theo kế hoạch hàng tuần, tháng, quý và năm.

- Xây dựng chính sách bán hàng phù hợp nhu cầu thị trường và chiến lược công ty.

- Phân tích danh mục sản phẩm và chọn ra các sản phẩm từ đó xây dựng chiến lược định vị và kế hoạch phát triển.

- Xây dựng cơ cấu tổ chức Phòng Kinh doanh và kết hợp Phòng HCNS để lên kế hoạch tuyển dụng, đào tạo cho nhân viên đặc biệt là Sales (Đào tạo kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng,…)

- Hỗ trợ và cùng phòng Marketing, Quản lý sản xuất xây dựng kế hoạch kinh doanh và truyền thông hàng tháng, quý, năm cho công ty và các nhãn hàng chủ lực.

- Nghiên cứu nhu cầu thị trường hàng năm xây dựng các chương trình cho phù hợp.

- Nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường.

- Lên lịch gặp gỡ các khách hàng Key, trọng điểm của Công ty.

- Xử lý các vấn đề phát sinh của hệ thống bán hàng.

- Kiểm tra, giám sát hoạt động của nhân viên theo chính sách, kế hoạch đã ban hành.

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh lên Giám đốc

- Phối hợp các phòng ban trong công việc.

KÊNH MT

- Thiết lập và phát triển các kế hoạch kinh doanh kênh siêu thị theo chỉ tiêu.

- Thực hiện các hoạt động liên quan đến tiếp thị, quảng bá, phát triển sản phẩm, cskh,...

- Báo cáo, cung cấp thông tin hàng tuần và hàng tháng đến ban lãnh đạo công ty về việc thực hiện mục tiêu doanh số, thông tin đối thủ cạnh tranh, các thay đổi thị trường và thông tin quan trọng khác.

KÊNH GT

- Lập chiến lược kinh doanh của công ty và kế hoạch thực hiện

- Liên hệ với các nhà phân phối: Tiếp nhận yêu cầu đặt hàng, các chương trình khuyến mãi.

- Quản lý nhà phân phối: Thực hiện theo mục tiêu doanh thu bán hàng, quản lý đơn hàng, đẩy mạnh doanh số của nhà phân phối.

- Quản lý nhân viên kinh doanh

- Dự báo số lượng hàng hóa, làm báo cáo bán hàng…

- Thông báo cho nhà phân phối về kế hoạch bán hàng của công ty, khuyến mãi, giá mới, sản phẩm mới, kế hoạch khảo sát thị trường.

Với Mức Lương 30 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cử Nhân/Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị tài chính/Quản trị Kinh Doanh/Quản trị doanh nghiệp hoặc chuyên ngành kinh tế

- Có kinh nghiệm trên 2 năm làm việc trong lĩnh vực dược mỹ phẩm, trong đó có từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Có kiến thức sâu rộng về dược mỹ phẩm.

- Ngoại hình ưa nhìn.

- Có tầm nhìn, lập chiến lược, lập kế hoạch điều hành toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp chuyên nghiệp và quyết đoán.

- Có kiến thức chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp và các phương pháp quản lý chung

- Có tư duy kinh doanh với kỹ năng tổ chức và lãnh đạo xuất sắc

Tại CÔNG TY TNHH WONDER UNION Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: từ 30 đến 70triệu (tùy theo năng lực)

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung và năng động, tinh thần làm việc cao.

- Được tiếp cận và làm việc với nhiều brands khác nhau

- Được trao dồi và tạo điều kiện mở rộng kiến thức chuyên môn

- Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BH thất nghiệp, công đoàn theo quy định của Luật lao động.

- Thưởng các ngày sinh nhật, ốm đau, lễ tết… theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WONDER UNION

