Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Kỹ Thuật Sino-Global(Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập 450 - 12 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Sino-Global(Việt Nam)
Mức lương
450 - 12 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 450 - 12 USD
- Chăm sóc hệ thống đại lý cũ và phát triển hệ thống đại lý mới trên khu vực được giao.
- Thực hiện các công việc để xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường.
- Các công việc khác khi được giao phó.
Với Mức Lương 450 - 12 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam Nữ tốt nghiệp cấp 3 trở lên, không nói ngọng, năng động, chăm chỉ.
- Tuổi từ 22 đến 35.
- Không yêu cầu bằng cấp chuyên môn, kinh nghiệm
- Biết tiếng trung là một lợi thế.
Quyền lợi:
- Được đào tạo kỹ năng làm việc.
- Thu nhập từ 10tr đến 30tr ( có thể cao hơn)
- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN… theo Luật lao động hiện hành
- Được hưởng các chính sách đãi ngộ theo quy định của công ty
- Nghỉ các ngày lễ tết theo quy định nhà nước.
- Trao đổi thêm khi phỏng vấn.
- Tuổi từ 22 đến 35.
- Không yêu cầu bằng cấp chuyên môn, kinh nghiệm
- Biết tiếng trung là một lợi thế.
Quyền lợi:
- Được đào tạo kỹ năng làm việc.
- Thu nhập từ 10tr đến 30tr ( có thể cao hơn)
- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN… theo Luật lao động hiện hành
- Được hưởng các chính sách đãi ngộ theo quy định của công ty
- Nghỉ các ngày lễ tết theo quy định nhà nước.
- Trao đổi thêm khi phỏng vấn.
Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Sino-Global(Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Sino-Global(Việt Nam)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI