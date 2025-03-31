Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Kỹ Thuật Sino-Global(Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập 450 - 12 USD

Mức lương 450 - 12 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc

- Chăm sóc hệ thống đại lý cũ và phát triển hệ thống đại lý mới trên khu vực được giao.

- Thực hiện các công việc để xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường.

- Các công việc khác khi được giao phó.

Yêu Cầu Công Việc

- Nam Nữ tốt nghiệp cấp 3 trở lên, không nói ngọng, năng động, chăm chỉ.

- Tuổi từ 22 đến 35.

- Không yêu cầu bằng cấp chuyên môn, kinh nghiệm

- Biết tiếng trung là một lợi thế.

Quyền lợi:

- Được đào tạo kỹ năng làm việc.

- Thu nhập từ 10tr đến 30tr ( có thể cao hơn)

- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN… theo Luật lao động hiện hành

- Được hưởng các chính sách đãi ngộ theo quy định của công ty

- Nghỉ các ngày lễ tết theo quy định nhà nước.

- Trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Quyền Lợi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Sino-Global(Việt Nam)

