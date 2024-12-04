Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TMDV I-web làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 15 Triệu

Mức lương 5 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 17 Đường số 2, KDC CityLand Park Hills, P10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Liên hệ, tư vấn khách hàng theo data khách hàng của công ty.

Tìm kiếm khách hàng mới, phát triển mở rộng thị trường kinh doanh.

Tư vấn khách hàng các sản phẩm, dịch vụ công ty cung cấp như thiết kế web, quản trị web, quảng cáo Google, Facebook ADS, SEO từ khoá, thiết kế phần mềm, thiết kế APP, thiết kế hồ sơ năng lực.

Đàm phán ký kết hợp đồng với khách hàng.

Hỗ trợ, chăm sóc khách hàng sau khi bàn giao dịch vụ.

Chi tiết công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Nam/Nữ tốt nghiệp cao đẳng trở lên tất cả các ngành nghề.

Đam mê, yêu thích công việc kinh doanh.

Đang trong độ tuổi lao động theo quy định.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán.

Có tư duy luôn lấy khách hàng làm trọng tâm.

Nhanh nhẹn, linh hoạt, giải quyết tình huống tốt.

Ngoại hình dễ nhìn.

Không nói ngọng, nói lắp.

Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi.

Có kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định Nhà nước.

Thưởng doanh thu theo tháng, quý, năm.

Được đào tạo kiến thức Digital Marketing.

Được đào tạo kỹ năng giao tiếp, cskh...

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, hòa đồng.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng trong công việc.

Tham gia các hoạt động thể thao, team building, du lịch cùng công ty.

