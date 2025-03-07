Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Place In Saigon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Place In Saigon
Mức lương
5 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 62G Võ Thị Sáu, Quận 1,Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 20 Triệu
Đăng bài quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội và tìm kiếm khách hàng có nhu cầu thuê căn hộ, mặt bằng tại TP.HCM
Tìm kiếm và liên kết với các chủ nhà
Tư vấn và giới thiệu các bất động sản phù hợp với nhu cầu của khách hàng
Làm cầu nối giữa khách hàng và chủ nhà. Hỗ trợ khách hàng trong quá trình giao dịch, từ tư vấn cho đến ký kết hợp đồng
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo quá trình cho thuê diễn ra suôn sẻ
Với Mức Lương 5 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Anh văn giao tiếp tốt,
Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực bất động sản hoặc khách sạn
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt
Thái độ tích cực, trách nhiệm, trung thực, sẵn sàng nhận thử thách, học hỏi nhanh, kỷ luật.
Có kỹ năng sử dụng máy tính và các phần mềm văn phòng cơ bản
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Place In Saigon Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập bao gồm: lương cứng (thỏa thuận) + doanh thu (thu nhập sẽ tùy theo năng lực)
Thưởng tháng lương thứ 13, đóng bảo hiểm XH, nghỉ phép, lễ ... theo quy định Nhà nước.
Được làm việc trong môi trường năng động, khách hàng chủ yếu là người nước ngoài nên có cơ hội làm việc chuyên nghiệp và trau dồi kỹ năng tiếng anh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Place In Saigon
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
