Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Place In Saigon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 62G Võ Thị Sáu, Quận 1,Hồ Chí Minh, Quận 1

Nhân viên kinh doanh

Đăng bài quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội và tìm kiếm khách hàng có nhu cầu thuê căn hộ, mặt bằng tại TP.HCM

Tìm kiếm và liên kết với các chủ nhà

Tư vấn và giới thiệu các bất động sản phù hợp với nhu cầu của khách hàng

Làm cầu nối giữa khách hàng và chủ nhà. Hỗ trợ khách hàng trong quá trình giao dịch, từ tư vấn cho đến ký kết hợp đồng

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo quá trình cho thuê diễn ra suôn sẻ

Yêu Cầu Công Việc

Anh văn giao tiếp tốt,

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực bất động sản hoặc khách sạn

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt

Thái độ tích cực, trách nhiệm, trung thực, sẵn sàng nhận thử thách, học hỏi nhanh, kỷ luật.

Có kỹ năng sử dụng máy tính và các phần mềm văn phòng cơ bản

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Place In Saigon Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập bao gồm: lương cứng (thỏa thuận) + doanh thu (thu nhập sẽ tùy theo năng lực)

Thưởng tháng lương thứ 13, đóng bảo hiểm XH, nghỉ phép, lễ ... theo quy định Nhà nước.

Được làm việc trong môi trường năng động, khách hàng chủ yếu là người nước ngoài nên có cơ hội làm việc chuyên nghiệp và trau dồi kỹ năng tiếng anh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Place In Saigon

