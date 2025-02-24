Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương Mại An Minh- Chi Nhánh Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 30 Triệu

Mức lương 5 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 135 đường số 6, phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Đăng tải các bài giới thiệu liên quan đến sản phẩm, dịch vụ lên các trang mạng xã hội, nền tảng bán hàng website hoặc các trang thương mại điện tử như Tiki, Shopee, Lazada,…

Có thể livetream khi cần thiết

Phản hồi các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ.

Tư vấn, hỗ trợ khách hàng có thể đặt mua sản phẩm, dịch vụ.

Xác nhận đơn hàng, chốt đơn hàng.

Tìm kiếm các khách hàng mới tiềm năng, chăm sóc khách hàng cũ để khuyến khích họ sử dụng lại sản phẩm khi cần.

Thực hiện các báo cáo, tham gia các cuộc họp cần thiết theo báo cáo của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên

Có kinh nghiệm bán hàng online/offline, telesales, kinh doanh

Có năng lực làm việc nhóm

Yêu thích bán hàng là một lợi thế

Nhanh nhẹn hoạt bát, giao tiếp tốt, có trách nhiệm với công việc, xử lý tình huống tốt, biết livestream là một lợi thế.

Có tinh thần muốn gắn bó lâu dài với công ty

Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương Mại An Minh- Chi Nhánh Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 5 triệu/tháng + thưởng hoa hồng bán hàng cao.

Thử việc 01 tháng, lương thử việc 100% lương chính thức.

Thời gian làm việc: từ Thứ 2 đến Thứ 7, nghỉ Chủ Nhật.

Sáng 7h30->12h00, Chiều: 13h30 -> 17h00 OR Chiều : 13h30 -> 17h00, Tối 18h00 → 21h30

Xét tăng lương định kỳ; tháng lương 13; thưởng Tết theo quy định của Công ty

Được tham gia các chương trình đào tạo phục vụ công việc.

Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ Lễ theo quy định của Luật lao động.

Được tham gia các chương trình sự kiện, du lịch, nghỉ mát, team building....

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty: Sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ,.....

Tham gia BHXH, BHYT, và hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương Mại An Minh- Chi Nhánh Sài Gòn

