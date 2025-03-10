Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TẬP ĐOÀN THÁI MINH làm việc tại Hưng Yên thu nhập 5 - 7 Triệu

Mức lương 5 - 7 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - Vinhomes OceanPark 1, Văn Giang, Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

Liên hệ, tìm kiếm khách hàng mới dựa trên data và kịch bản có sẵn

Ưu tiên có kinh nghiệm telesales hoặc ngành học có liên quan đến các lĩnh vực như nội thất, kiến trúc ........

Chưa có kinh nghiệm sẽ được công ty đào tạo, hướng dẫn.

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không giới hạn độ tuổi bằng cấp

Không yêu cầu kinh nghiệm (đã có kinh nghiệm làm việc ở vị trí nhân viên Telesales/Sales là lợi thế)

Chấp nhận sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Có thể hỗ trợ online ngoài giờ hành chính

Có máy tính cá nhân

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt

Nhanh nhẹn, chủ động

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Kỹ năng tin học văn phòng tốt

Ưu tiên ứng viên có kiến thức về thị trường nội thất hoặc bất động sản.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TẬP ĐOÀN THÁI MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo thoả thuận

Đóng BHXH, BHYT sau 2 tháng thử việc

Tham dự sự kiến kiến trúc cấp nhận xu hướng

85% lương thử việc

Được review lương từ 1 - 2 lần/ năm

Được tham gia các hoạt động teambuilding, ...

Có tuyển làm theo ca

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TẬP ĐOÀN THÁI MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin