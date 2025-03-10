Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TẬP ĐOÀN THÁI MINH làm việc tại Hưng Yên thu nhập 5 - 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TẬP ĐOÀN THÁI MINH
Mức lương
5 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên:
- Vinhomes OceanPark 1, Văn Giang, Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 7 Triệu
Liên hệ, tìm kiếm khách hàng mới dựa trên data và kịch bản có sẵn
Ưu tiên có kinh nghiệm telesales hoặc ngành học có liên quan đến các lĩnh vực như nội thất, kiến trúc ........
Chưa có kinh nghiệm sẽ được công ty đào tạo, hướng dẫn.
Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không giới hạn độ tuổi bằng cấp
Không yêu cầu kinh nghiệm (đã có kinh nghiệm làm việc ở vị trí nhân viên Telesales/Sales là lợi thế)
Chấp nhận sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Có thể hỗ trợ online ngoài giờ hành chính
Có máy tính cá nhân
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt
Nhanh nhẹn, chủ động
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Kỹ năng tin học văn phòng tốt
Ưu tiên ứng viên có kiến thức về thị trường nội thất hoặc bất động sản.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TẬP ĐOÀN THÁI MINH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương theo thoả thuận
Đóng BHXH, BHYT sau 2 tháng thử việc
Tham dự sự kiến kiến trúc cấp nhận xu hướng
85% lương thử việc
Được review lương từ 1 - 2 lần/ năm
Được tham gia các hoạt động teambuilding, ...
Có tuyển làm theo ca
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TẬP ĐOÀN THÁI MINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
