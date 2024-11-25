Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88 làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

* Nội dung công việc:

- Tiếp đón, tư vấn cho khách hàng về các dịch vụ, tiện ích tài chính của F88

- Thẩm định tài sản và thông báo giá trị khoản vay phù hợp nhất cho khách hàng

- Quản lý các giao dịch & ghi nhận vào hệ thống theo đúng quy trình

- Quản lý, kiểm kê tiền mặt, tài sản của khách hàng & Công ty

- Tìm kiếm, phát triển tệp khách hàng và hỗ trợ các hoạt động marketing, thúc đẩy kinh doanh

* ĐÃI NGỘ:

* Chế độ chính sách:

- Thu nhập trung bình 7 - 15 triệu VNĐ/ tháng (bao gồm Lương cứng 5.500.000đ + Phụ cấp 500.000đ + Thưởng kinh doanh không giới hạn)

- Thưởng cuối năm + thưởng Lễ/Tết.

- BHXH + chế độ bảo hiểm sức khỏe đặc biệt dành cho nhân viên (F88 Care)

- Cơ hội tham gia gắn kết với tập thể thông qua các hoạt động văn hóa sôi động: Teambuilding, Tất niên, 8/3, 20/10, Giáng sinh...

- Sinh nhật được nghỉ 1 ngày ( hưởng nguyên lương) + thưởng sinh nhật.

* Môi trường làm việc:

- Cơ hội làm việc tại Công ty hàng đầu, uy tín trong lĩnh vực tài chính cá nhân

- Môi trường làm việc cởi mở và năng động với các giá trị cốt lõi sâu sắc truyền cảm hứng làm việc đến nhân viên.

- Khuyến khích trao đổi ý tưởng, đề cao sự sáng tạo trong công việc.

* Cơ hội phát triển:

- F88 cam kết cho bạn nền tảng vững chắc để học hỏi và phát triển.

- Cơ hội đào tạo bài bản, chuyên nghiệp từ Học viện F88.

- Sẵn sàng trao quyền, cơ hội đột phá cho nhân viên.

* Thời gian làm việc:

- Sáng: 08h00 - 17h00; Chiều: 10h00 - 19h00 (nghỉ 1 tiếng/ca)

- Làm việc xoay ca theo tuần; 1 ngày nghỉ/ tuần không cố định

* Địa điểm làm việc tại cửa hàng F88: Đà lạt - Lâm Đồng

- Độ tuổi từ 18 - 30; Ngoại hình ưa nhìn

- Tốt nghiệp tối thiểu 12/12 trở lên, ưu tiên Trung Cấp/ Cao Đẳng/ Đại Học

- Tính cách trung thực, tận tâm, nhiệt huyết trong công việc

- Tự tin giao tiếp, làm việc nhóm và có thể chịu áp lực công việc

- Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng.

Môi trường làm việc trẻ trung, văn hóa doanh nghiệp hiện đại.

Làm việc tại công ty tài chính cá nhân hàng đầu Việt Nam.

Đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, giá trị văn hóa công ty mang đến môi trường làm việc hòa đồng, các cấp lãnh đạo luôn lắng nghe và lấy "NHÂN VIÊN" làm trung tâm của sự phát triển công ty.

Cơ hội học hỏi, trải nghiệm và thăng tiến công bằng.

Chính sách đãi ngộ và thưởng cuối năm hấp dẫn (F88 Bus, F88 My Day, F88 Happy Voucher, F88 Future Savings...).

Khám sức khỏe, du lịch hàng năm.

F88 care áp dụng với toàn bộ nhân viên với BH Chăm sóc sức khỏe PTI.

