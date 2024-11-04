Tuyển Nhân viên kinh doanh Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)
- Lâm Đồng:
- Lâm Đồng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Mô tả Công việc
Thực hiện tư vấn các sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng tại quầy giao dịch
Tìm kiếm, khai thác và phát triển khách hàng mới, chăm sóc khách hàng hiện hữu
Thực hiện các thủ tục giao dịch tại quầy (chuyển tiền, nộp tiền mặt, mở tài khoản, mở thẻ,...), quản lý ấn chỉ, lưu trữ chứng từ giao dịch và hồ sơ khách hàng
Xử lý hạch toán các nghiệp vụ giao dịch tại quầy đảm bảo tuân thủ các quy định của ngân hàng
Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của khách hàng về các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công việc, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và hình ảnh thương hiệu
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Thương mại,...
Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, dịch vụ khách hàng,...
Kỹ năng giao tiếp, bán hàng, thuyết phục
Kỹ năng xử lý tình huống
Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) Thì Được Hưởng Những Gì
Du Lịch
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
