Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH Y DƯỢC DANAPHACO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 12 Triệu

Mức lương 6 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - 60 Phùng Chí Kiên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Giới thiệu, tư vấn sản phẩm của Công ty theo chiến lược.

- Tìm kiếm khách hàng mới dựa trên data dữ liệu

- Hoàn thành chỉ tiêu doanh số được giao trong tháng

Yêu Cầu Công Việc

- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, trung thực, tự tin, chịu khó làm việc và yêu thích công việc trình dược viên.

- Kỹ năng bán hàng, thuyết phục khách hàng.

Tại CÔNG TY TNHH Y DƯỢC DANAPHACO Thì Được Hưởng Những Gì

- Công ty mới nên sẽ có bước tiến triển tốt, chỉ đi thị trường 1 buổi, còn 1 buổi sẽ làm online tại nhà , đã có data khách hàng

- Lương cơ bản chính thức + % doanh số

- Không cần kinh nghiệm (nhưng ưu tiên các bạn có kih nghiệm thị trường, có thể đào tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Y DƯỢC DANAPHACO

