Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH Y DƯỢC DANAPHACO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH Y DƯỢC DANAPHACO
Mức lương
6 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng:
- 60 Phùng Chí Kiên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 12 Triệu
- Giới thiệu, tư vấn sản phẩm của Công ty theo chiến lược.
- Tìm kiếm khách hàng mới dựa trên data dữ liệu
- Hoàn thành chỉ tiêu doanh số được giao trong tháng
Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, trung thực, tự tin, chịu khó làm việc và yêu thích công việc trình dược viên.
- Kỹ năng bán hàng, thuyết phục khách hàng.
- Kỹ năng bán hàng, thuyết phục khách hàng.
Tại CÔNG TY TNHH Y DƯỢC DANAPHACO Thì Được Hưởng Những Gì
- Công ty mới nên sẽ có bước tiến triển tốt, chỉ đi thị trường 1 buổi, còn 1 buổi sẽ làm online tại nhà , đã có data khách hàng
- Lương cơ bản chính thức + % doanh số
- Không cần kinh nghiệm (nhưng ưu tiên các bạn có kih nghiệm thị trường, có thể đào tạo
- Lương cơ bản chính thức + % doanh số
- Không cần kinh nghiệm (nhưng ưu tiên các bạn có kih nghiệm thị trường, có thể đào tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Y DƯỢC DANAPHACO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI