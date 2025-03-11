Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DIỄM HẰNG EDU làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 24 Nguyễn Công Trứ,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tư vấn về các khóa học tại trung tâm (Tiếng Anh)

Thu thập thông tin khách hàng, hỗ trợ làm các thủ tục đăng ký học cho học viên và chăm sóc học viên trong suốt quá trình học tại trung tâm.

Làm báo cáo: Cập nhật, báo cáo công việc khi được yêu cầu.

Hỗ trợ truyền thông, xây dựng các GROUP cộng đồng trên nền tảng mạng xã hội

Yêu Cầu Công Việc

KHÔNG yêu cầu kinh nghiệm, được training kiến thức

Kỹ năng tin học cơ bản

Thái độ cầu tiến, hòa nhã, vui vẻ, biết lắng nghe, chịu học hỏi, tiếp thu, teamwork tốt

Quyền Lợi

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cởi mở

Được nhận Certificate đối với nhân viên kinh doanh xuất sắc hàng tháng.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng và tăng thêm thu nhập theo thời gian gắn bó.

Thời gian làm việc linh động, được chủ động đăng ký lịch làm theo từng tuần

Được nhận các chương trình ưu đãi dành riêng cho nhân viên khi đến các cơ sở trực thuộc Diễm Hằng IELTS

Cách Thức Ứng Tuyển

