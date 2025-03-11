Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DIỄM HẰNG EDU làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DIỄM HẰNG EDU
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 24 Nguyễn Công Trứ,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Tư vấn về các khóa học tại trung tâm (Tiếng Anh)
Thu thập thông tin khách hàng, hỗ trợ làm các thủ tục đăng ký học cho học viên và chăm sóc học viên trong suốt quá trình học tại trung tâm.
Làm báo cáo: Cập nhật, báo cáo công việc khi được yêu cầu.
Hỗ trợ truyền thông, xây dựng các GROUP cộng đồng trên nền tảng mạng xã hội
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
KHÔNG yêu cầu kinh nghiệm, được training kiến thức
Kỹ năng tin học cơ bản
Thái độ cầu tiến, hòa nhã, vui vẻ, biết lắng nghe, chịu học hỏi, tiếp thu, teamwork tốt
Kỹ năng tin học cơ bản
Thái độ cầu tiến, hòa nhã, vui vẻ, biết lắng nghe, chịu học hỏi, tiếp thu, teamwork tốt
Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DIỄM HẰNG EDU Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cởi mở
Được nhận Certificate đối với nhân viên kinh doanh xuất sắc hàng tháng.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng và tăng thêm thu nhập theo thời gian gắn bó.
Thời gian làm việc linh động, được chủ động đăng ký lịch làm theo từng tuần
Được nhận các chương trình ưu đãi dành riêng cho nhân viên khi đến các cơ sở trực thuộc Diễm Hằng IELTS
Được nhận Certificate đối với nhân viên kinh doanh xuất sắc hàng tháng.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng và tăng thêm thu nhập theo thời gian gắn bó.
Thời gian làm việc linh động, được chủ động đăng ký lịch làm theo từng tuần
Được nhận các chương trình ưu đãi dành riêng cho nhân viên khi đến các cơ sở trực thuộc Diễm Hằng IELTS
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DIỄM HẰNG EDU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI