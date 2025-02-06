Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG GNN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đồng phục, máy tính... – Được đào tạo để nâng cao kiến thức, kỹ năng, nâng cao chuyên môn và cấp bậc, định hướng phát triển sự nghiệp – Nhiều cơ hội thăng tiến cho nhân sự tâm huyết, gắn bó lâu dài. – Được trao cơ hội đồng sở hữu 1 hay nhiều cửa hàng trong hệ thống Biluxury với cam kết luôn có lợi nhuận. – Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp – Công ty có canteen tự phục vụ trà, cà phê, teabreak..., Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc

- Gặp gỡ khách hàng, chào mẫu, trao đổi thông tin sản phẩm, đàm phán và ký kết hợp đồng (Nguồn khách hàng có sẵn).

- Thực hiện làm các đơn hàng có sẵn đang trong tiến độ sản xuất.

- Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ và tái ký hợp đồng.

- Duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng của công ty.

- Thực hiện các nghiệp vụ bán hàng để có được hợp đồng từ khách hàng

- Lập kế hoạch phát triển doanh số.

- Các công việc khác theo yêu cầu công ty.

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm 1 năm trong các vị trí: Sales, Telesales... ở lĩnh vực B2B (đồng phục, in ấn, quà tặng...)

- Có sẵn nguồn KH là một lợi thế.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, linh hoạt xử lý vấn đề và kỹ năng sắp xếp thời gian.

- Trung thực, tuân thủ nội quy, yêu nghề, làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao, kiên trì, chịu khó, chủ động.

- Ngoại hình ưa nhìn, hướng ngoại, có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực cao

- Có thể đi công tác tỉnh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG GNN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

