Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Vflhomes làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 12, Toà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội., Huyện Ứng Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận các kế hoạch triển khai kinh doanh của Phòng kinh doanh.

Nắm vững thông tin, kiến thức của dự án để tư vấn cho khách hàng.

Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ.

Hỗ trợ khách các thủ tục mua bán và giao dịch

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm, chưa có sẽ được đào tạo.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tự tin, giao tiếp tốt, ham học hỏi là 1 lợi thế.

Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, nghiêm túc và có trách nhiệm với công việc.

Đảm bảo chỉ tiêu kinh doanh, hoàn thành nhiệm vụ trước trưởng bộ phận quản lý trực tiếp.

Tại Công Ty Cổ Phần Vflhomes Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội trở thành nhân viên chính thức khi đáp ứng được yêu cầu công việc.

Được cung cấp nguồn hàng đa dạng, độc quyền, các dự án từ chủ đầu tư lớn như Tập đoàn BRG Group, …

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Được đào tạo, học hỏi và nâng cao nghiệp vụ kinh doanh thường xuyên.

Được hỗ trợ lương tháng + hoa hồng + thưởng hiệu quả công việc.

Được hỗ trợ con dấu thực tập (thời gian thực tập tối thiểu 3 tháng).

Thời gian:

+ Sáng: 8h30-11h30

+ Chiều: 14h-17h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vflhomes

