Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Vflhomes làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Vflhomes
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tầng 12, Toà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội., Huyện Ứng Hòa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận các kế hoạch triển khai kinh doanh của Phòng kinh doanh.
Nắm vững thông tin, kiến thức của dự án để tư vấn cho khách hàng.
Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ.
Hỗ trợ khách các thủ tục mua bán và giao dịch
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, chưa có sẽ được đào tạo.
Tại Công Ty Cổ Phần Vflhomes Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội trở thành nhân viên chính thức khi đáp ứng được yêu cầu công việc.
Được cung cấp nguồn hàng đa dạng, độc quyền, các dự án từ chủ đầu tư lớn như Tập đoàn BRG Group, …
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Được đào tạo, học hỏi và nâng cao nghiệp vụ kinh doanh thường xuyên.
Được hỗ trợ lương tháng + hoa hồng + thưởng hiệu quả công việc.
Được hỗ trợ con dấu thực tập (thời gian thực tập tối thiểu 3 tháng).
Thời gian:
+ Sáng: 8h30-11h30
+ Chiều: 14h-17h
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vflhomes
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
