Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CINCAMON làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - TTầng 4 tòa nhà SHG, số 8 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tìm kiếm & phát triển khách hàng có nhu cầu về các giải pháp marketing, thiết kế thương hiệu, UI/UX, website/app, chạy quảng cáo trên các nền tảng số.

Tư vấn & đàm phán giải pháp thiết kế – marketing phù hợp, thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ của công ty.

Chốt hợp đồng & theo dõi triển khai, phối hợp với team thiết kế & quảng cáo để đảm bảo tiến độ.

Chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ và khai thác cơ hội hợp tác lâu dài. Báo cáo & hoàn thành KPI, đóng góp ý tưởng cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Nam/Nữ, độ tuổi từ 22 – 30, hình thức nhanh nhẹn, giao tiếp khá, tích cực.

Có đam mê kinh doanh, tư vấn khách hàng, yêu thích lĩnh vực về marketing, yêu thích công việc sales B2B (Kết nối khách hàng doanh nghiệp)

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Sales, Marketing, Thiết kế, Quảng cáo, Truyền thông.

Chủ động, sáng tạo, có khả năng làm việc độc lập & teamwork.

Biết sử dụng các công cụ văn phòng cơ bản ( Word, Excel, Google Sheet ).

Có laptop cá nhân để phục vụ công việc.

Tại CÔNG TY TNHH CINCAMON Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: Từ 6tr + % Hoa hồng + Thưởng KPI.

Lộ trình thăng tiến lên Trưởng nhóm Kinh doanh – Trưởng phòng Kinh doanh theo năng lực.

Được đào tạo bài bản về kiến thức thiết kế, marketing, quảng cáo cũng như kỹ năng Sales chuyên nghiệp.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo, đồng nghiệp thân thiện, sếp tâm lý.

Được TGĐ trực tiếp hướng dẫn, đào tạo công việc.

Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm, thưởng lễ Tết, lương tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CINCAMON

