Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HUỲNH LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lô J35 khu dân cư Phú Nhuận, 659 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B,Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Có khả năng, và hiểu biết về sản phẩm, các ngành công nghiệp, kiến thức về quy trình bán hàng (dòng sản phẩm biến tần, motor, mentor,.... xuất xứ UK, 1 chi nhánh của hãng Nidec (Janpan).

Chịu trách nhiệm về doanh số, dự đoán về khả năng tăng trưởng, bằng việc duy trì khách hàng cũ và tạo thêm nhiều khách hàng mới cũng như các vùng bán hàng

Đọc bản vẽ, kế hoạch, và các văn bản kỹ thuật khác của khách hàng, để tính toán được dự toán, các sản phẩm kỹ thuật (sẽ được đào tạo)

Hỗ trợ về kỹ thuật cho khách hàng về Motors, Drives, và các sản phẩm điện liên quan.

Phối hợp với các bên truyền thông marketing và các phòng ban khác để đạt mục tiêu kinh doanh.

Chịu sự phân công trực tiếp và báo cáo cho Trưởng Phòng

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi Trên 25 - 35 tuổi

Trình độ học vấn: Cao đẳng, Đại học

Trình độ chuyên môn: Một trong các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, kinh tế, marketing hoặc chứng chỉ tương ứng

Kinh nghiệm: Không cần kinh nghiệm

Phong cách làm việc: Năng động, sáng tạo, chủ động

Kỹ năng chuyên môn: Kỹ năng đàm phán, thương lượng hợp đồng

Kỹ năng giao tiếp tốt

Kỹ năng phân tích tổng hợp

Kỹ năng quản lý: Kỹ năng lập kế hoạch và điều phối thực hiện (thiết lập mục tiêu, xác định nhiệm vụ, phân bổ nguồn lực và ngân sách, lập tiến độ, tổng hợp số liệu báo cáo...)

Kỹ năng quản lý thực hiện công việc (giao mục tiêu, lập kế hoạch hành động, theo dõi giám sát, đánh giá, phản hồi kết quả công việc)

Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề.

Kỹ năng ủy quyền giải quyết công việc khi vắng mặt.

Kỹ năng động viên, khuyến khích, tạo động lực cho nhân viên.

Kỹ năng bổ trợ: Kỹ năng làm việc nhóm

Tiếng anh có thể đọc hiểu tài liệu kỹ thuật

Sử dụng thuần thục phần mềm ứng dụng soạn thảo văn bản, bảng tính (Excel)

Thái độ làm việc: Có trách nhiệm, chịu khó và trung thực

Yêu cầu khác: Sức khoẻ tốt, ngoại hình ưa nhìn, thường xuyên đi công tác xa.

Ưu tiên có kiến thức về kỹ thuật hoặc chuyên ngành kỹ thuật yêu thích kinh doanh

Tại CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HUỲNH LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cố định: (từ 7 - đến 10 triệu)

Hoa hồng bán hàng %/dự án.

Thưởng đạt chỉ tiêu về doanh số.

Nâng lương theo quy định.

Sau thử việc ký Hợp đồng lao động, tham gia BHXH theo quy định.

Nghỉ phép hàng năm, nghỉ Lễ, Tết theo quy định.

Sinh nhật, nghỉ mát, thưởng lương tháng 13 theo hoạt động kinh doanh.

Công ty đóng bảo hiểm 100% cho người lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HUỲNH LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin