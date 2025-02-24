Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Nhà Phương Nam Việt Nam làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty cổ phần Nhà Phương Nam Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Công ty cổ phần Nhà Phương Nam Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần Nhà Phương Nam Việt Nam

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa:

- Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Làm việc tại văn phòng Thanh Hóa: HH16-01, Đại Lộ Châu âu, Vinhomes Starcity, P. Đông Hải , Thanh Hoá
Theo dõi cập nhật bán hàng hàng ngày.
Cung cấp thông tin, hỗ trợ giải đáp thắc mắc về dự án.
Quản lý thông tin khách hàng, giấy tờ của dự án.
Tiếp nhận thông tin phản hồi của Chuyên viên Kinh doanh, liên hệ với các bộ phận chức năng khác xử lý thắc mắc (nếu có).
Hỗ trợ theo dõi các chương trình khuyến mãi, tặng quà, các ưu đãi, hỗ trợ khách hàng từ Chủ đầu tư và Công ty.
Báo cáo kinh doanh hàng ngày, hàng tháng, và theo yêu cầu của Giám đốc.
Đối chiếu báo cáo bán hàng với Kế toán.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc Kinh doanh.
Có hoa hồng trách nhiệm theo dự án đang phụ trách.
Nam/Nữ, 25 - 30 tuổi, tốt nghiệp Trung cấp các ngành Kinh tế, Tài chính, Kế toántrở lên.
Ngoại hình sáng.
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Giao tiếp lưu loát.
Tử tế, trách nhiệm, chủ động vàcầu toàn.
Ngành nghề: Hành chính / Thư ký, Dịch vụ khách hàng, Kế toán / Kiểm toán
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Thanh Hóa

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, 25 - 30 tuổi, tốt nghiệp Trung cấp các ngành Kinh tế, Tài chính, Kế toántrở lên.
Ngoại hình sáng.
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Giao tiếp lưu loát.
Tử tế, trách nhiệm, chủ động vàcầu toàn.

Tại Công ty cổ phần Nhà Phương Nam Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Nhà Phương Nam Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Nhà Phương Nam Việt Nam

Công ty cổ phần Nhà Phương Nam Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 45 Đinh Tiên Hoàng phường Bến Nghé quận 1 TpHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

