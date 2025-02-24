Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Nhà Phương Nam Việt Nam làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 12 - 15 Triệu

Làm việc tại văn phòng Thanh Hóa: HH16-01, Đại Lộ Châu âu, Vinhomes Starcity, P. Đông Hải , Thanh Hoá

Theo dõi cập nhật bán hàng hàng ngày.

Cung cấp thông tin, hỗ trợ giải đáp thắc mắc về dự án.

Quản lý thông tin khách hàng, giấy tờ của dự án.

Tiếp nhận thông tin phản hồi của Chuyên viên Kinh doanh, liên hệ với các bộ phận chức năng khác xử lý thắc mắc (nếu có).

Hỗ trợ theo dõi các chương trình khuyến mãi, tặng quà, các ưu đãi, hỗ trợ khách hàng từ Chủ đầu tư và Công ty.

Báo cáo kinh doanh hàng ngày, hàng tháng, và theo yêu cầu của Giám đốc.

Đối chiếu báo cáo bán hàng với Kế toán.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc Kinh doanh.

Có hoa hồng trách nhiệm theo dự án đang phụ trách.

Nam/Nữ, 25 - 30 tuổi, tốt nghiệp Trung cấp các ngành Kinh tế, Tài chính, Kế toántrở lên.

Ngoại hình sáng.

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Giao tiếp lưu loát.

Tử tế, trách nhiệm, chủ động vàcầu toàn.

Ngành nghề: Hành chính / Thư ký, Dịch vụ khách hàng, Kế toán / Kiểm toán

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Thanh Hóa