Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thaco Auto Thanh Hóa làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: - Showroom Tải bus Thanh Hóa - Quốc lộ 1A, Xã Hoằng Quỳ, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Quản trị thị trường và phân giao chỉ tiêu cho các chi nhánh. Thực hiện đánh giá hàng ngày, tuần về tiến độ chỉ tiêu.

Quản trị Bộ dữ liệu chính sách BH theo SP, thương hiệu (được ban hành từ THACO AUTO & nội bộ ĐV); thực hiện các Tờ trình liên quan đến chính sách.

Tổng hợp và phân tích dữ liệu: Dự báo thị trường, tổng hợp thông tin về đối thủ, tỷ lệ tồn kho, xe khó bán, và lập kế hoạch bán hàng theo mục tiêu kinh doanh cho công ty và chi nhánh.

Quản lý đặt hàng và theo dõi chỉ tiêu: Theo dõi đơn đặt hàng sản xuất, đảm bảo chỉ tiêu bán hàng theo từng thương hiệu và nhóm xe, kiểm soát hiệu quả đặt hàng, hạn chế phát sinh chi phí ngoài đơn hàng.

Báo cáo kinh doanh và quản trị nội bộ: Hoàn thiện và quản lý báo cáo kinh doanh xe Tải Bus, kiểm soát KPI trên phần mềm DDMS, đảm bảo quy trình quản trị nội bộ theo yêu cầu từ công ty và VPĐH

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng các ngành Kinh tế, Nhà hàng - Khách sạn, Du lịch, Ô tô.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, bán lẻ cao cấp.

Hiểu về thị trường ô tô, các dòng xe và có niềm đam mê với ngành công nghiệp ô tô.

Sử dụng thành thạo ứng dụng tin học văn phòng; Tiếng Anh giao tiếp là lợi thế.

Ưu tiên ứng viên có bằng lái xe B2.

Tại Công Ty TNHH Thaco Auto Thanh Hóa Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh (LCB 10-15Tr +HH)

Đánh giá năng lực và xét lương hàng năm;

Cơ hội phát triển nghề nghiệp rộng mở tại tập đoàn ô tô hàng đầu;

Tham gia BHXH, khám sức khỏe theo quy định;

Chính sách ưu đãi dành cho nhân viên khi mua sản phẩm công ty;

Các chế độ phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thaco Auto Thanh Hóa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin