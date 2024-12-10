Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Lê Trương Phát làm việc tại Gia Lai thu nhập 7 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Lê Trương Phát
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Gia Lai:
- 264 Lê Đại Hành, Pleiku,Gia Lai, Thành phố Pleiku
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Quản lý fanpage
Xây dựng nội dung (Video, hình ảnh, bài viết) Marketing trên fanpage
Bán hàng và chăm sóc khách hàng online
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nữ
Độ tuổi: 22-26
Học vấn: Tốt nghiệp cao đẳng, đại học khối ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, marketing
Độ tuổi: 22-26
Học vấn: Tốt nghiệp cao đẳng, đại học khối ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, marketing
Tại Công Ty TNHH Lê Trương Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 5.000.000 + Hoa hồng bán hàng
Mức lương trung bình giao động từ 7 - 15.000.000 vnd
Đóng BHXH, BHYT, theo quy định nhà nước
Du lịch 2-3 lần/ năm
Mức lương trung bình giao động từ 7 - 15.000.000 vnd
Đóng BHXH, BHYT, theo quy định nhà nước
Du lịch 2-3 lần/ năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Lê Trương Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI