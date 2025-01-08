Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Gia Linh Gia Lai làm việc tại Gia Lai thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Gia Linh Gia Lai
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Gia Lai: 212 Phan Đình Phùng, TP Pleiku, Thành phố Pleiku
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Giới thiệu và tư vấn sản phẩm điện thoại di động cho khách hàng, giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm.
Thực hiện các giao dịch bán hàng, đảm bảo quy trình bán hàng diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.
Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, tạo dựng lòng tin và sự hài lòng cho khách hàng.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn.
Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
Nhiệt tình, thật thà, chăm chỉ, ham học hỏi.
Không yêu cầu độ tuổi, không yêu cầu kinh nghiệm
Tính cách hòa đồng, hướng ngoại, vui vẻ.
Định hướng công việc lâu dài.
Sinh viên các ngành Marketing, Công chúng,...
Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Gia Linh Gia Lai Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo kiến thức bán hàng (đối với những bạn chưa có kinh nghiệm).
Cơ hội tiếp xúc với các mặt hàng công nghệ mới nhất.
Thưởng lễ, tết, thưởng cuối năm, tham quan du lịch hằng năm.
Được hưởng mọi quyền lợi theo Luật lao động (nghỉ lễ, nghỉ phép).
Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện.
Có lộ trình phát triển rõ ràng, tạo điều kiện tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng.
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Gia Linh Gia Lai
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI