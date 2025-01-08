Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Gia Linh Gia Lai làm việc tại Gia Lai thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Gia Lai: 212 Phan Đình Phùng, TP Pleiku, Thành phố Pleiku

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Giới thiệu và tư vấn sản phẩm điện thoại di động cho khách hàng, giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm.

Thực hiện các giao dịch bán hàng, đảm bảo quy trình bán hàng diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.

Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, tạo dựng lòng tin và sự hài lòng cho khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn.

Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

Nhiệt tình, thật thà, chăm chỉ, ham học hỏi.

Không yêu cầu độ tuổi, không yêu cầu kinh nghiệm

Tính cách hòa đồng, hướng ngoại, vui vẻ.

Định hướng công việc lâu dài.

Sinh viên các ngành Marketing, Công chúng,...

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Gia Linh Gia Lai Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo kiến thức bán hàng (đối với những bạn chưa có kinh nghiệm).

Cơ hội tiếp xúc với các mặt hàng công nghệ mới nhất.

Thưởng lễ, tết, thưởng cuối năm, tham quan du lịch hằng năm.

Được hưởng mọi quyền lợi theo Luật lao động (nghỉ lễ, nghỉ phép).

Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện.

Có lộ trình phát triển rõ ràng, tạo điều kiện tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng.

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Gia Linh Gia Lai

