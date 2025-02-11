Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CÔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ THỦY SẢN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 20 Phan Đình Giót,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Thực hiện việc triển khai kinh doanh, tư vấn chốt đơn online

Chốt đơn khách hàng theo data;

Chăm sóc tệp khách hàng được phân;

Làm việc tại văn phòng;

Có đi công tác tỉnh 2-4 lần/tháng;

Hỗ trợ kỹ thuật theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành kinh tế, QTKD, nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản,….

Ưu tiên có kinh nghiệm sales, PB, nhân viên bán hàng

Kỹ năng giao tiếp, và xử lý vấn đề tốt;

Có khả năng sáng tạo, tư duy làm việc độc lập;

Vi tính: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, kỹ năng excel

Năng nổ, hoạt bát, có trách nhiệm

Tại CÔNG TY CÔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ THỦY SẢN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 12-14 triệu (lương CB + Hoa hồng + thưởng)

Hưởng các chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Công ty

Nghỉ 12 ngày phép năm

Được đào tạo thêm các kiến thức chuyên môn thực tế

Môi trường gen Z năng động, sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CÔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ THỦY SẢN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin