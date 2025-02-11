Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CÔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ THỦY SẢN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CÔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ THỦY SẢN VIỆT NAM
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 20 Phan Đình Giót,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Thực hiện việc triển khai kinh doanh, tư vấn chốt đơn online
Chốt đơn khách hàng theo data;
Chăm sóc tệp khách hàng được phân;
Làm việc tại văn phòng;
Có đi công tác tỉnh 2-4 lần/tháng;
Hỗ trợ kỹ thuật theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành kinh tế, QTKD, nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản,….
Ưu tiên có kinh nghiệm sales, PB, nhân viên bán hàng
Kỹ năng giao tiếp, và xử lý vấn đề tốt;
Có khả năng sáng tạo, tư duy làm việc độc lập;
Vi tính: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, kỹ năng excel
Năng nổ, hoạt bát, có trách nhiệm
Ưu tiên có kinh nghiệm sales, PB, nhân viên bán hàng
Kỹ năng giao tiếp, và xử lý vấn đề tốt;
Có khả năng sáng tạo, tư duy làm việc độc lập;
Vi tính: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, kỹ năng excel
Năng nổ, hoạt bát, có trách nhiệm
Tại CÔNG TY CÔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ THỦY SẢN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 12-14 triệu (lương CB + Hoa hồng + thưởng)
Hưởng các chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Công ty
Nghỉ 12 ngày phép năm
Được đào tạo thêm các kiến thức chuyên môn thực tế
Môi trường gen Z năng động, sáng tạo
Hưởng các chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Công ty
Nghỉ 12 ngày phép năm
Được đào tạo thêm các kiến thức chuyên môn thực tế
Môi trường gen Z năng động, sáng tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CÔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ THỦY SẢN VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI