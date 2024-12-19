Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ VIETCAR GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nghệ An: - Số 86 Võ Trọng Cánh, P Quán Bàu, TPVinh NA,Nghệ An, Huyện Vĩnh Bảo

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

-Quản lý Page, website

- Chủ động liên lạc, giải quyết khiếu nại cho khách hàng

- Chủ động thu thập và tổng hợp các vấn đề khách hàng gặp phải đưa ra hướng giải quyết kịp thời

- Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao phó.

Yêu Cầu Công Việc

- Nữ giới có kinh nghiệm trong markettin

- Có kỹ năng giao tiếp tốt;

- Có tinh thần trách nhiệm;

- Chu đáo, cẩn thận, tinh thần phục vụ khách hàng tốt;

- Ưu tiên có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng trên các nền tảng thương mại điện tử

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ VIETCAR GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10 triệu - 30 triệu = LƯƠNG CỨNG ( từ 5 triệu - 10triệu) + phụ cấp ( ăn trưa, gửi xe) + thưởng doanh số.

Lương tháng 13, thưởng TẾT

Được thưởng sinh nhật, lễ tết, review lương định kỳ theo quy định Công ty

Hưởng đầy đủ chế độ về BHXH, BHYT, BHTN, công đoàn, phép năm,...

Tham gia các hoạt động cùng công ty như: du lịch, nghỉ mát, teambuilding, các ngày lễ/ kỷ niệm/sinh nhật công ty,...

Cách Thức Ứng Tuyển

