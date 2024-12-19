Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ VIETCAR GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ VIETCAR GROUP
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Nghệ An:
- Số 86 Võ Trọng Cánh, P Quán Bàu, TPVinh NA,Nghệ An, Huyện Vĩnh Bảo
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
-Quản lý Page, website
- Chủ động liên lạc, giải quyết khiếu nại cho khách hàng
- Chủ động thu thập và tổng hợp các vấn đề khách hàng gặp phải đưa ra hướng giải quyết kịp thời
- Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao phó.
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ giới có kinh nghiệm trong markettin
- Có kỹ năng giao tiếp tốt;
- Có tinh thần trách nhiệm;
- Chu đáo, cẩn thận, tinh thần phục vụ khách hàng tốt;
- Ưu tiên có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng trên các nền tảng thương mại điện tử
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ VIETCAR GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 10 triệu - 30 triệu = LƯƠNG CỨNG ( từ 5 triệu - 10triệu) + phụ cấp ( ăn trưa, gửi xe) + thưởng doanh số.
Lương tháng 13, thưởng TẾT
Được thưởng sinh nhật, lễ tết, review lương định kỳ theo quy định Công ty
Hưởng đầy đủ chế độ về BHXH, BHYT, BHTN, công đoàn, phép năm,...
Tham gia các hoạt động cùng công ty như: du lịch, nghỉ mát, teambuilding, các ngày lễ/ kỷ niệm/sinh nhật công ty,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ VIETCAR GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
