Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU MỚI ĐỨC THỊNH làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Nghĩa Đàn, Huyện Nghĩa Đàn

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Nhiệm Vụ Chính

- Tìm kiếm và phát triển khách hàng: Xác định và tiếp cận các doanh nghiệp tiềm năng sử dụng bột đá CaCO3 trong các ngành công nghiệp như xây dựng, nhựa, giấy, và thực phẩm.

- Tư vấn sản phẩm: Giới thiệu và tư vấn về các sản phẩm bột đá CaCO3, giải thích lợi ích và ứng dụng của sản phẩm cho khách hàng.

- Lập kế hoạch kinh doanh: Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu doanh số và mở rộng thị trường.

2. Quản Lý Dữ Liệu Khách Hàng

- Theo dõi và quản lý thông tin khách hàng: Cập nhật dữ liệu khách hàng trong hệ thống CRM và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại.

- Phân tích thị trường: Nghiên cứu và phân tích xu hướng thị trường cũng như nhu cầu của khách hàng để đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp.

3. Chăm Sóc Khách Hàng

- Giải quyết khiếu nại: Tiếp nhận và xử lý các vấn đề, khiếu nại từ khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

- Hỗ trợ kỹ thuật: Cung cấp thông tin kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho khách hàng khi cần thiết.

4. Lập Báo Cáo

- Báo cáo kết quả kinh doanh: Thực hiện báo cáo định kỳ về doanh số, thị trường và hoạt động kinh doanh cho cấp trên.

- Dự báo doanh thu: Dự đoán doanh thu và lập kế hoạch cho các hoạt động kinh doanh trong tương lai

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

- Kinh nghiệm: Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên trong ngành vật liệu xây dựng hoặc hóa chất.

- Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt; khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

- Kỹ năng phân tích và xử lý số liệu tốt

- Khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc

- Kỹ năng sử dụng các phần mềm quản lý sản xuất, Excel nâng cao

- Kỹ năng giao tiếp và phối hợp nhóm tốt

- Tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề tốt

- Làm việc có tổ chức và chịu được áp lực cao

- Chủ động, linh hoạt trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU MỚI ĐỨC THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Được ký HĐLĐ và đóng BHXH theo quy định

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển cao.

- Được hưởng các chế độ đãi ngộ, phúc lợi ( sinh nhật, ốm đau, hiếu, hỷ...) và đầy đủ các chế độ theo quy định luật lao động.

- Được tham gia bồi dưỡng, đào tạo từ các chuyên gia để nâng cao năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU MỚI ĐỨC THỊNH

