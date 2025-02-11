Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN IKIGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương cứng 7 tr + % doanh số Kiến tạo sự nghiệp cùng iki. Thu nhập không giới hạn. Tăng trưởng tri thức trong môi trường tỉnh thức. Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến. Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty. Được hưởng các chế độ theo quy định của Nhà nước., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Lĩnh vực: Tư vấn du học ; Tư vấn lớp luyện thi IELTS; Phân phối thực phẩm chức năng.

Tiếp nhận, xử lý danh sách khách hàng tiềm năng từ các hoạt động, chiến dịch Marketing để chuyển đổi thành khách hàng.

Thực hiện cuộc gọi giới thiệu và tư vấn trực tiếp.

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên đã có kinh nghiệm. Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Chăm chỉ, trung thực và cầu tiến.

Có khả năng học hỏi và chịu áp lực tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IKIGROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IKIGROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.